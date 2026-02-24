Le diverse tipologie di prestiti personali e come scegliere quella più adatta alle proprie esigenze

Il 2026 si è aperto con un dato che fotografa un cambiamento nelle abitudini finanziarie degli italiani: la richiesta di prestiti personali è cresciuta del 10% rispetto al 2024, mentre i prestiti finalizzati tradizionali hanno perso terreno.

Chi oggi valuta un finanziamento si trova davanti a un ventaglio di opzioni più ampio che mai, con condizioni contrattuali, tassi e modalità di rimborso che variano sensibilmente da un prodotto all’altro. Orientarsi tra le diverse formule non è semplice, ma comprendere le caratteristiche di ciascuna tipologia è il primo passo per individuare la soluzione più coerente con le proprie necessità e con la propria capacità di rimborso.

Cosa sono i prestiti personali e perché nel 2026 conviene conoscerli

Il prestito personale è una tipologia di finanziamento non finalizzato: la somma erogata dall’istituto di credito viene accreditata direttamente sul conto corrente del richiedente, che può utilizzarla liberamente senza doverla destinare all’acquisto di un bene o servizio specifico. È proprio questa caratteristica a distinguerlo dal prestito finalizzato, dove invece l’importo viene versato al venditore o al fornitore ed è vincolato a un acquisto preciso, come nel caso di un finanziamento stipulato in concessionaria per l’acquisto di un’auto. La differenza può sembrare sottile, ma incide in modo significativo sulla flessibilità: con un prestito personale si può affrontare una ristrutturazione, coprire spese mediche, finanziare un percorso di studi o semplicemente gestire un momento di necessità economica, il tutto con un unico contratto e un piano di rimborso a rate mensili costanti.

Il contesto economico di inizio 2026 rende questa distinzione ancora più rilevante. Dopo un biennio segnato da rialzi dei tassi di riferimento, la politica monetaria della Banca Centrale Europea si è orientata verso un graduale allentamento, e i tassi medi applicati ai prestiti personali hanno smesso di crescere, stabilizzandosi su livelli più sostenibili rispetto ai picchi del 2023-2024.

Chi sta valutando un prestito personale può contare anche su una novità normativa importante: entro la fine del 2026, il recepimento della direttiva europea CCD2 introdurrà maggiori tutele per i consumatori, tra cui l’obbligo per gli istituti di credito di comunicare in modo più trasparente le motivazioni di un eventuale rifiuto della richiesta.

Questo scenario più favorevole spiega in buona parte l’impennata della domanda registrata negli ultimi mesi. Il credito al consumo nel suo complesso ha mostrato segnali di ripresa, con volumi di richieste in crescita e un progressivo spostamento delle preferenze verso i prestiti non finalizzati, considerati più versatili per affrontare i piccoli e grandi cambiamenti della vita quotidiana.

Le principali tipologie di prestito personale a confronto

La categoria più diffusa è il prestito personale non finalizzato, spesso chiamato anche prestito personale, che da solo rappresenta oltre il 27% delle richieste totali di finanziamento in Italia. Funziona in modo lineare: si sceglie l’importo desiderato, si concorda la durata del piano di ammortamento e, se il proprio profilo dovesse risultare idoneo, si riceve la somma sul proprio conto corrente, da restituire attraverso rate mensili che includono capitale e interessi.

Un tipo di Prestito Personale che merita attenzione è il prestito per consolidamento debiti, pensato per chi si trova a gestire contemporaneamente più finanziamenti con scadenze e importi diversi. L’obiettivo è unificare tutti i debiti in un unico prestito con una sola rata mensile, semplificando la gestione finanziaria e riducendo il rischio di dimenticanze o ritardi nei pagamenti.

Come scegliere il prestito personale più adatto alle proprie esigenze

Il primo elemento da analizzare quando si confrontano diverse offerte è la differenza tra TAN e TAEG, due sigle che compaiono in ogni proposta di finanziamento ma che svolgono funzioni molto diverse.

Il TAN, ovvero il Tasso Annuo Nominale, indica il tasso di interesse puro applicato al prestito, mentre il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) rappresenta il costo complessivo del finanziamento perché include anche tutte le spese accessorie obbligatorie, come eventuali costi di istruttoria, gestione della pratica e polizze obbligatorie. Per questo motivo, è il TAEG il vero indicatore da utilizzare per confrontare la convenienza tra proposte diverse: due prestiti con lo stesso TAN possono avere costi finali molto differenti se le spese accessorie non coincidono.

Il secondo aspetto da valutare con attenzione riguarda l’equilibrio tra durata del rimborso e importo della rata mensile. Scegliere un piano di ammortamento più breve comporta rate più alte, ma un risparmio significativo sugli interessi totali pagati, ed è la soluzione più indicata per chi dispone di un reddito stabile e può sostenere un impegno mensile maggiore. Al contrario, allungare la durata consente di alleggerire la rata e mantenere una maggiore flessibilità nel bilancio familiare, ma fa inevitabilmente lievitare il costo complessivo del finanziamento: il rapporto ideale tra rata e reddito netto mensile, secondo le linee guida degli istituti di credito, non dovrebbe superare il 35%.

Ci sono poi aspetti che vengono spesso trascurati ma che possono incidere in modo rilevante sulla scelta finale. La polizza assicurativa proposta insieme al finanziamento è nella maggior parte dei casi facoltativa e non obbligatoria per ottenere il prestito: valutarne costi e coperture con attenzione è fondamentale per non trovarsi a sostenere spese non necessarie.

Richiedere un prestito personale online: vantaggi e passaggi operativi

La digitalizzazione ha trasformato radicalmente il modo in cui si accede al credito, rendendo possibile richiedere un prestito personale online da qualsiasi dispositivo, in qualunque momento della giornata, senza la necessità di recarsi fisicamente in una filiale.

Il processo parte generalmente da una simulazione della rata, uno strumento messo a disposizione dalla maggior parte degli istituti di credito sui propri siti web, che consente di visualizzare in pochi secondi l’importo della rata mensile in base alla somma richiesta e alla durata selezionata. Questa fase preliminare è particolarmente utile perché permette di verificare la sostenibilità del finanziamento rispetto al proprio bilancio personale prima ancora di avviare la richiesta formale.

Una volta individuata la soluzione più adatta, i passaggi operativi sono piuttosto snelli: si inseriscono i dati personali, si caricano i documenti necessari (documento di identità, codice fiscale, un documento di reddito come l’ultima busta paga, CUD, il cedolino della pensione, o il Modello Unico, e l’IBAN del proprio conto corrente) e si procede con la firma digitale del contratto. L’intero iter può essere completato in pochi minuti e non richiede la stampa di alcun documento cartaceo, con l’esito della richiesta che viene comunicato via e-mail generalmente entro 24 ore lavorative.

In caso di approvazione, l’importo finanziato viene accreditato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente indicato, e da quel momento è possibile monitorare lo stato del finanziamento attraverso l’area riservata o l’app dell’istituto di credito.

Prima di firmare qualsiasi contratto, è sempre opportuno leggere con attenzione il documento informativo precontrattuale, verificare che TAN e TAEG corrispondano a quanto comunicato in fase di simulazione e accertarsi di comprendere ogni voce di costo inclusa nel finanziamento.