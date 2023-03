Le due strade di Mauro Icardi per il ritorno in Serie A, una porta a Roma

In prestito al Galatasaray dal PSG, il futuro dell’attaccante è lontano dalla Turchia e dalla Francia. Secondo il suo agente Wanda Nara, un ritorno in Italia sta prendendo forma grazie all’interesse di AS Roma e AC Milan

Mauro Icardi (30) è il protagonista di uno dei club più blasonati della Turchia. Tuttavia, nell’accordo di prestito non è stata concordata alcuna opzione di acquisto, un passaggio che è di proprietà del Paris Saint-Germain.

In un’intervista a Rai 2, la sua agente Wanda Nara è stata schietta al riguardo. Il motivo? Ha confessato che è praticamente una chimera il ritorno del giocatore con i colori dei campioni della Ligue 1. Non esclude però un ritorno in Serie A.

Milan e Roma a caccia di un giocatore

Per quanto riguarda questa competizione, Icardi la conosce a menadito dai tempi dell’Inter. Un club dove, tra l’altro, ha offerto la migliore versione della sua carriera sportiva. Per l’attaccante sono state svelate due pretendenti italiane: Roma e il Milan.

In questo modo, il rosarino potrebbe ritrovare il sorriso (sul tappeto verde) della mano di uno di questi due titani del calcio transalpino. Resta però da vedere se i giallorossi e i rossoneri decideranno di puntare sul giocatore del PSG (che gioca nel Galatasaray). Basta con la telenovela Mauro Icardi.

