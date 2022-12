Le ultime foto di Arisa in lingerie hanno scatenato polemica. C’è chi le paragona ad un film a luci rosse

Polemiche su polemiche per la nuova foto in lingerie da parte di Arisa, cantante arrivata alla ribalta e che nell’ultimo periodo fa discutere il web per i suoi scatti. Arisa, infatti, ha di recente postato una foto in lingerie che ha scatenato un putiferio.

Nella foto si vede la cantante in lingerie, con qualcuno che è arrivato a definire il tutto come “troppo spinto” e addirittura le hanno scritto: “Finisci a fare film a luci rosse”. Parole decisamente forti, che continuano una polemica che va ormai avanti da mesi.

Non è nuova alle polemiche

Questa è l’ennesima tra le polemiche scatenate dopo una foto postata dalla cantante. Infatti, tempo fa postò una foto in cui era “nuda” su Instagram. Di tutto punto, lei rispose così: Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte”. Poi aggiunse: “E sono anche un uomo, perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda e maschilista deve imparare a esserlo”.

Polemiche che sono un po’ forse eccessive, specialmente per quello che raccontò su se stessa. Il percorso per piacersi è stato lungo, lei infatti disse: “Ho pensato di sottrarmi alla vita. Fisicamente mi piacerebbe essere un’ermafrodita, una cosa è di testa e una cosa è fisicamente”. Di certo alle ultime polemiche arriveranno altre risposte, ma una cosa è sicura: l’indignazione del web continua ad esserci e la colpa non è di certo della cantante.

Ecco la foto incriminata: