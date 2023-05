Le Iene – Belen: lo scivolone in diretta e la battuta offensiva

E’ risaputo ormai che Le Iene, programma in onda su Italia 1, è in diretta quindi non è possibile intervenire su eventuali gaffe. Nella trappola della diretta ci è finita anche Belen Rodriguez nel corso della puntata di ieri sera.

La conduttrice, infatti, sulle note d’apertura del programma è inciampata proprio mentre stava salutando Nathan Kiboba. Lo scivolone in diretta è subito diventato virale scatenando risate live dei conduttori oltre che sui social.

Nulla di grave per la modella argentina che fortunatamente non si è fatta male. I colleghi, tra l’altro, sono subito corsi a sincerarsi delle sue condizioni mentre veniva mandato in onda il primo servizio della serata.

Al ritorno in studio, ovviamente, si è scherzato su quanto accaduto: “Volevo dire a tutti, sta bene, si è rialzata” spiega Max Angioni, “Non sono caduta, lo avete immaginato” replica Belen.

Le risate sono scoppiate anche dietro le quinte dove c’era la mamma della show girl. Belen, visivamente divertita, non si è persa d’animo e ha subito replicato: “Non c’è un ca**o da ridere” scoppiando in una risata.