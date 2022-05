Le Iene, Belen Rodriguez rompe i tabù sull’autoerotismo e parla dei presunti tradimenti di Stefano De Martino

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, Belen Rodriguez ha rotto i tabù inerenti all’autoerotismo, soprattutto quello femminile. La showgirl argentina, infatti, incalzata anche da Teo Mammuccari ha fatto delle dichiarazioni inaspettate e intime. Inoltre, ha parlato anche dei presunti tradimenti di Stefano De Martino. Vediamo, quindi, cosa ha detto.

Le dichiarazioni sull’autoerotismo

Senza troppi giri di parole e senza imbarazzo, la showgirl ha dichiarato apertamente in diretta di praticare autoerotismo. Spesso questo argomento, soprattutto da parte delle donne, viene considerato ancora un tabù e allora la showgirl ha deciso di rompere gli schemi portandolo in diretta sulle reti Mediaset. Nello specifico, la donna ha dichiarato che ognuno ha i suoi modi per rilassarsi e scaricare la tensione: lei ad esempio si dedica al piacere di se stessa.

Incalzata da Teo Mammuccari, la showgirl è stata al gioco ma ha voluto concludere il suo discorso in modo molto serio. Belen, infatti, ha voluto sdoganare questo preconcetto secondo cui le donne non possano praticare autoerotismo o semplicemente non possano dirlo.

I presunti tradimenti di Stefano De Martino

Successivamente, la showgirl ha voluto mettere un punto sulla vicenda inerente ai presunti tradimenti di Stefano De Martino. Belen ha infatti dichiarato di non avere prove schiaccianti ma solo sensazioni. Lei di fatto non ha mai scoperto l’infedeltà dell’ex marito, così come non ha mai scoperto davvero il presunto flirt tra lui e Alessia Marcuzzi.

Con queste dichiarazioni, Belen ha voluto chiudere questo capitolo e attualmente si sta godendo la carriera e il successo.