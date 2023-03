Guendalina Tavassi, ex gieffina e naufraga, ha rilasciato un’intervista hot assieme al fidanzato Federico Perna a Le Iene. I due si sono lasciati andare a confessioni molto intime, ecco cosa hanno rivelato.

Una coppia insaziabile

Il tema dell’intervista era il celebre contratto matrimoniale stipulato tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che stabilisce l’obbligo di avere rapporti sessuali almeno quattro volte a settimana. Per la coppia si tratta paradossalmente di niente. Stando a quanto dichiarato da Guendalina: “Quattro volte la settimana? Qui sono 4 volte al giorno”. Il partner ha confermato e ha aggiunto:

“Lei è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta”.

Finito il suo matrimonio con Umberto D’Aponte, con il quale ha avuto non pochi problemi, Guendalina ha conosciuto Federico: “Ci conoscevamo di vista, quando si è lasciata ha iniziato a venire al mio ristorante e… da cosa nasce cosa. Veniva tutti i giorni per pranzo. All’inizio portava via il cibo, poi ha iniziato a rimanere là. Ogni tanto le facevo compagnia, anche se all’inizio ero più concentrato sul lavoro”.

Contro Signorini

Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, è uno dei protagonisti indiscussi di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sorella non perde mai occasione per far parlare di sé e per difendere suo fratello da attacchi esterni. Infatti, la donna non ha nemmeno esitato nel criticare Alfonso Signorini pesantemente per qualche ingiustizia subita.