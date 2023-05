Le Iene, Emma Marrone e Belen Rodriguez di nuovo insieme: “Ti sblocco un ricordo”

Emma Marrone è tornata a far parlare di sé per una foto pubblicata poche ore fa su Instagram. La nota cantante salentina, in occasione della sua presenza a Le Iene, ha scattato dei selfie assieme a Belen Rodriguez. I più affezionati ricorderanno i trascorsi tra le due a causa di Stefano De Martino.

Foto ricordo

La cantante è stata invitata a Le Iene per presentare il suo ultimo singolo, Mezzo Mondo. Per l’occasione Emma ha deciso di scattare qualche foto con Belen poiché le due si sono ritrovate dopo tanto tempo. “Ti sblocco un ricordo” ha esordito la Marrone sui social. “Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21.15 per l’ultima puntata de Le Iene, insieme alla super Belen Rodriguez” ha continuato.

Inutile dire che la foto è stata sommersa di like e commenti, per lo più positivi e ironici. “Emma insegnaci a perdonare”, “Io non l’ho ancora superato”, “Porto ancora rancore per i miei ex” sono i commenti più gettonati che sicuramente avranno fatto fare delle sane risate ad entrambe le donne.

Tuffo nel passato

Per chi non lo sapesse, nel 2012 Emma, Belen e Stefano De Martino si sono ritrovati ad Amici per lavorare. La cantante e il ballerino erano fidanzati da circa due anni ma si diffuse il rumor secondo il quale ci fu un tradimento da parte di De Martino. Il resto è storia e alla fine Belen e Stefano si sono rivelati una coppia duratura, seppur con alti e bassi.

Emma è decisamente andata avanti e ha più volte dichiarato di avere un rapporto di stima reciproca sia con Stefano sia con Belen. Sono passati tanti anni, i due erano molto giovani e nel frattempo la Marrone ha dovuto affrontare sfide molto più difficili.