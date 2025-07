Lavoro: le lauree con il maggior tasso occupazionale

Stando a quanto emerso dall’ultima analisi di Almalaurea, le lauree che offrono numerose opportunità di lavoro restano Ingegneria, Informatica e Medicina. Nel 2024, a un anno dal titolo, il tasso di occupazione ha raggiunto il 78,6% sia per i laureati triennali sia magistrali del 2023, con un netto miglioramento rispetto all’anno precedente (+4,5 e +2,9 punti percentuali).

LE LAUREE CON MAGGIOR TASSO OCCUPAZIONALE – Per quanto le lauree con maggior tasso occupazionale rientrano Ingegneria industriale e dell’informazione (92,6%), seguita da Informatica (91,2%) e Medicina (87,9%). Una minore prospettiva lavorativa è per chi sceglie percorsi politico-sociali, comunicazione, psicologia, giurisprudenza o ambito umanistico-letterario.

Sempre per quanto riguarda le prospettive occupazionali, quelle in ambito sanitario e farmaceutico si confermano le più efficaci con un tasso di occupazione è dell’81,2%. Seguono le lauree giuridiche (65,8%) e quelle in educazione e formazione (60%). Buone le retribuzioni per i laureati in Ingegneria e Informatica, ma senza una laurea magistrale diminuiscono le possibilità di trovare un posto di lavoro (30,1% e 59,5%).

Per quanto riguarda le lauree magistrali, ad aggiudicarsi il primo posto è Ingegneria industriale e dell’informazione, con tempi medi di ingresso nel mondo del lavoro inferiori ai due mesi. Seguono Medicina, Informatica e Architettura/Ingegneria civile (87% di occupati), Economia (86%) e Agraria (82,3%).

Sul fronte retributivo, nel 2024 lo stipendio netto a un anno dalla laurea è in media di 1.492 euro per i laureati triennali e 1.488 euro per quelli magistrali, con un aumento rispettivamente del 6,9% e del 3,1% rispetto all’anno precedente.

Torna a crescere anche lo smart working: riguarda il 17,6% dei laureati triennali occupati e il 30,8% dei magistrali, con un incremento rispetto al 2023.

Quanto alla soddisfazione per il percorso universitario, è alta tra i triennalisti (90,6%), soprattutto nei corsi di educazione e formazione, giurisprudenza, psicologia, scienze e umanistica. Più critici i laureati del gruppo linguistico (85,2%).

Anche tra i laureati magistrali biennali e a ciclo unico il livello di appagamento resta elevato (rispettivamente 89,9% e 88,6%). I più soddisfatti sono i laureati in ambito umanistico, ingegneristico, economico e psicologico; i meno entusiasti quelli dei settori medico-sanitario e scienze motorie.

Infine, la maggior parte dei laureati italiani del 2024 proviene da un liceo (73%), in particolare scientifico (37,5%), seguito da liceo linguistico e classico. I diplomati tecnici rappresentano il 19,7%, mentre è residuale la quota con diploma professionale (3,3%).