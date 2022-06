Le mani del PSG su De Ligt

Il Paris Saint Germain potrebbe presto sferrare un assalto per provare a prendere De Ligt. La Juventus studia, però, il rinnovo

Matthijs De Ligt e la Juventus stanno trattando il rinnovo, lo sappiamo da settimane. Il calciatore, però, in una recente intervista si è sbilanciato aprendo uno squarcio enorme nel mercato bianconero.

Il forte difensore ha infatti dichiarato, in poche parole, che bisogna far di più di quello fatto nelle scorse due stagioni, confermando che le due parti siano in trattativa per il rinnovo. Gela il sangue dei bianconeri, però, quel “Ho un contratto fino al 2024”, quasi come a voler dire “Non c’è fretta”. Fretta che però ora sembrano avere le squadre interessate, a cui si è aggiunta una nuova acerrima rivale.

Più l’olandese che Skriniar

E’ il Paris Saint Germain la nuova pretendente per De Ligt. I francesi preferirebbero di gran lunga il giovane olandese, piuttosto che Milan Skriniar. Il profilo dell’interista interessa, certo, ma dovesse arrivare l’ex Ajax a Parigi preferirebbero di gran lunga. Sia per età, che per quello che ha dimostrato in campo. Il difensore resta uno dei migliori prospetti nel suo ruolo al mondo e a Parigi vorrebbero averlo il prima possibile.

I parigini sembrano pronti, stando alle ultime voci, a mettere sul piatto circa 80 milioni di euro pur di accaparrarsi le prestazioni del difensore olandese. La Juventus non sembra intenzionata a trattare, forte di una clausola rescissoria di oltre 150 milioni di euro. Si pensa unicamente al rinnovo, con tutto che però sembra – almeno per ora – rimandato. De Ligt per ora è un calciatore bianconero, in futuro si vedrà.