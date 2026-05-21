Le mete più divertenti per viaggiare in Giappone coi bambini

Si pensa che viaggiare con i bambini sia complicato, a maggior ragione se si viaggia in paesi lontani come il Giappone. Sicuramente non è una passeggiata ma, con la giusta organizzazione, si può tranquillamente viaggiare con figli piccoli in Giappone, che offre molte attrattive pensate per tutta la famiglia.

Cosa portare in viaggio? Chi ha bambini molto piccoli non può fare a meno del passeggino o del marsupio, così da poter passeggiare comodamente. Nelle stazioni ci sono generalmente degli armadietti dove riporre i passeggini e viaggiare in tutta comodità. Tra le cose da mettere in valigia, oltre al passaporto, c’è anche l’assicurazione viaggio, poiché in Giappone l’assicurazione sanitaria è privata e le cure possono risultare molto costose. Prima di partire è quindi opportuno rivolgersi a player affidabili del settore, come Imaway, che fornisce un’assicurazione viaggio Giappone completa, che copre anche altri imprevisti come l’annullamento viaggio o lo smarrimento del bagaglio. Infine è utile portarsi dietro i medicinali assunti in Italia, poiché potrebbe essere difficile reperirli in Giappone.

Una volta preparata la valigia con tutto il necessario, si può partire alla volta del paese del Sol Levante. La prima tappa obbligatoria è naturalmente Tokyo, la capitale. I bambini si divertiranno tantissimo allo zoo di Ueno, fondato nel 1882, il più antico del paese, dove vivono oltre 3.000 animali. Qui vengono svolti anche laboratori e attività per preservare le specie a rischio.

Altro luogo che i bambini ameranno è il Museo Ghibli, suddiviso in quattro piani e dedicato interamente al famoso studio di animazione giapponese. È una meta molto ambita, quindi è consigliabile prenotare il biglietto con largo anticipo per evitare di restare fuori.

Tra le tappe da cerchiare in rosso c’è Tokyo Disneyland, parco divertimenti a tema Disney con tanto di ristoranti dove assaggiare il cibo giapponese, oppure ordinare un pasto occidentale.

Kyoto, antica capitale del paese, è un’altra tappa da inserire nel proprio itinerario. Tra le attrattive più famose ci sono lo zoo e l’acquario di Kyoto, dove ammirare splendide creature del regno animale. Una bellissima esperienza è il Samurai e Ninja Museum, dove ammirare da vicino le vere spade dei samurai e le repliche delle loro armature.

Per chi ama la natura, vale sicuramente la pena fare una visita al Parco di Nara, che ospita popolose famiglie di cervi che si aggirano in libertà. Nel parco si possono anche acquistare dei biscotti da dare ai cervi, così da poterli ammirare da vicino e interagire con loro, sempre nel massimo rispetto.

Infine, per chiudere il proprio tour, Nikko è la destinazione ideale per immergersi nella natura e visitare magnifiche attrattive naturali, come il parco naturale di Nikko, il lago Chuzenji e la cascata di Kegon. Per i bambini l’attrazione principale è Edo Wonderland, un parco a tema che si estende per 500.000 metri quadrati che accompagna i visitatori in un viaggio nel passato, ai tempi dei samurai, dei ninja e delle geisha.