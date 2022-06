Le migliori app per organizzare e pianificare un viaggio

Con l’abbassamento dei contagi e l’allentamento delle restrizioni da COVID-19, ci si può nuovamente godere un’estate ricca di viaggi e vacanze. In molti sono i viaggiatori che già da mesi hanno prenotato le loro vacanze estive, ma ce ne sono molti altri che stanno per farlo quasi last minute. Ormai, grazie a internet, la prenotazione di una vacanza è a portata di click o meglio di smartphone. Sono molte, infatti, le app che danno la possibilità di confrontare i vari motori di ricerca di voli o strutture alberghiere.

Grazie all’aiuto del team del portale Bloggaviaggio, abbiamo stilato una lista di app utili per organizzare e pianificare le nostre vacanze e per avere tutti i possibili aspetti sotto controllo e in tasca senza dover ricorrere ad agende cartacee.

La prima app di cui vogliamo parlarvi è Flightaware, un’applicazione che consente di monitorare in tempo reale i voli di tutto il mondo e ricevere notifiche riguardo a possibili ritardi o cancellazioni. Spesso sull’app è possibile reperire informazioni anche sugli orari di apertura dei banchi per fare il checkin così come sul numero della porta d’imbarco per potervisi recare direttamente.

Di maggiore utilità pratica in loco, speciamente se ci si sposta verso un paese che non ha la nostra stessa moneta, è l’app XE Currency Converter, un convertitore di valuta che ci permette di scegliere grazie a una pratica interfaccia tra varie valute e poter avere subito a disposizione l’equivalente nella moneta locale. Il grande vantaggio è la possibilità di poterla utilizzare anche offline.

Non potevano mancare le app di traduzione simultanea, utilissime se non si conosce la lingua del posto o se non si ha una buona competenza dell’inglese. L’app più utilizzata è sicuramente Google Translate che dà la possibilità anche di ascoltare la traduzione per poterla riprodurre direttamente e farci capire dalle persone del posto. Se invece cerchiamo qualcosa di più simile a un dizionario, tra le più utilizzate senza dubbio c’è WordReference.

Per chi invece ha difficoltà a preparare il bagaglio ma soprattutto tende sempre a dimenticare qualcosa, l’app ideale è PackPoint. Dopo aver indicato la destinazione, la durata e le condizioni metereologiche, PackPoint genera una lista di oggetti utili che possiamo spuntare per non tralasciare davvero nulla.

Altrettanto utile è l’applicazione Hola VPN. Si tratta di un’app che ci permette di collegarci tramite un server di un paese a scelta e ci permette di aggirare eventuali restrizioni o blocchi imposti nel paese in cui siamo in vacanza. Particolarmente conveniente per gli utenti Android in quanto gratuita, è invece a pagamento sull’Apple Store.