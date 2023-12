Le migliori city car usate

Non solo le city car sono più piccole della media, e quindi più comode se non si devono fare lunghi viaggi e se si è in cerca di un parcheggio in città, ma mantengono anche costi maggiormente gestibili. Hanno premi assicurativi minori e una gestione dei consumi migliore. Inoltre, i costi complessivi di gestione e manutenzione sono più accessibili. Possono essere adatti a tutte le classi di età e, in particolare, ai pendolari. Non se ne trovano moltissime in vendita oggi perché il mercato si è spostato su un tipo di auto più grande, in particolare Suv. Tuttavia, sull’usato si trovano ancora ottimi esempi di auto che potrebbero fare al caso tuo. Inoltre, esistono moltissimi ricambi usati garantiti che possono fare al caso tuo, come ricambi Ford Italia, FIAT, BMW e di molti altri marchi del settore automotive. Qui abbiamo raccolto 10 delle migliori city car usate e che possono avere prezzi veramente soddisfacenti.

10. Peugeot 108

La Peugeot 108 è veramente economica e buona. L’ultima generazione ha ormai quattro anni, ma il modello è comunque invitante. Non è molto spaziosa, ma è comoda e utile se si vuole utilizzare per tutti i giorni e per gli spostamenti in città. Possiede, come le Peugeot in generale, ottime prestazioni. Ha un buon risparmio di carburante e un sistema di infotainment che, seppur di quattro anni fa, è ancora molto moderno. Ci sono anche dei contro. Il motore non è silenziosissimo e il cambio automatico a volte presenta degli scatti non comodi.

9. Fiat 500

Fiat, bisogna dirlo, è stata capace di reinventare una delle auto più iconiche degli anni Cinquanta e Sessanta. Il suo stile retrò, le dimensioni compatte e i prezzi competitivi dell’usato hanno permesso a quest’auto di rimanere in alto nelle vendite europee. Il successo continua, anche 15 anni dopo la presentazione del nuovo modello. Sicuramente i suoi punti di forza sono il design interno e quello esterno. Poi, non da poco, la sua agilità nel traffico è sorprendente. Infine, è conveniente da acquistare e da mantenere. Qualche volta, tuttavia possiede una guida non troppo sportiva e la sua corsa può diventare nervosa.

8. Toyota Aygo

La Aygo di prima generazione era un’auto ben assemblata ed economica, e tutte le sue buone qualità sono state trasferite anche alla seconda generazione. Adesso è stata sostituita dalla Toyota Aygo X, in gran parte simile. Tuttavia, questa versione precedente rimane un ottimo acquisto anche oggi. I suoi punti di forza riguardano la manutenzione, molto economica rispetto ad altre auto, una buona qualità costruttiva, anche dei rivestimenti interni. I contro riguardano prevalentemente la comodità: si è stretti nella parte posteriore dell’auto e, come tutte le auto giapponesi, sono più improntate alla praticità che alla raffinatezza.

7. Ford Ka+

Se desideri acquistare una city car a cinque porte economica e pratica, ma anche facile da parcheggiare, buona anche oltre la città, allora potrebbe essere utile acquistare una Ford Ka+. Ha un’ottima guida, con uno sterzo molto buono e curva perfettamente. Se ti capita l’allestimento Zetec puoi ritenerti fortunato perché offre un sacco di optional. Tra i suoi pro ci sono anche degli interni molto spaziosi. Di contro, invece, le finiture interne, che potrebbero essere fatte meglio.

6. Suzuki Celerio

È vero, i suoi interni sono economici e il suo infotainment non è il massimo, ma la Suzuki Celerio offre un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie ai suoi numerosi optional. Inoltre, è pratica, con spazio per i sedili posteriori e per un bagagliaio, entrambi più spaziosi della media. La sua manutenzione è abbastanza economica e possiede dei record nell’affidabilità.

5. Kia Picanto

La Kia Picanto offre molte caratteristiche che la accomunano alle auto di grandi dimensioni e possiede dei motori “vivaci”. È un’ottima combinazione di spazio, prestazioni, comfort e attrezzature. È anche divertente da guidare e il suo sterzo leggero la rende perfetta per parcheggiare in tutte le situazioni. È un po’ la city car ideale. Possiede un buon bagagliaio ed ha ottime garanzie di 7 anni e oltre. Potrebbe, tuttavia, risultare leggermente rigida in corsa ed essere un po’ rumorosa.

4. Seat Mii

La Seat Mii condivide il telaio con la Skoda Citigo e con la Volkswagen Up. Quella di Seat è un po’ meno “fighetta” rispetto alla Up e un po’ più costosa rispetto alla Skoda. Le sue versioni Ecomotive sono un po’ più economiche ma non se ne trovano molte sul mercato italiano. Ha una guida confortevole e un motore economico. Possiede anche ottime accortezze sulla sicurezza. Tuttavia, può ospitare solo fino a quattro persone e il cambio automatico è leggermente lento.

3. Volkswagen Up

Come abbiamo detto, Up ha molto in comune con la Seat Mii e la Skoda Citigo. È, però, più elegante. È ottima da guidare, è giustamente spaziosa all’interno e ha una guida fluida. Il suo valore di mercato è un po’ più alto della media, ma la qualità si paga. Anche in questo caso il cambio automatico (opzionale) è leggermente lento e i motori più piccoli faticano, soprattutto in salita.

2. Hyundai i10

Se siete alla ricerca di una piccola city car che offra una buona guida a un costo ragionevole, la Hyundai i10 è la scelta ideale. È relativamente spaziosa, è dotata di interni dall’aspetto elegante e di un ottimo sistema di infotainment. Si guida in modo più comodo di molte auto più grandi e costose. Gli esemplari usati dell’ultima versione, dal 2020 in poi, hanno ottimi prezzi.

1. Skoda Citigo

La Skoda Citigo è la migliore, forse, tra le tre che condividono il telaio. Le sue plastiche non sono bellissime come quelle della Up, ma sono comunque di buona fattura. Essendo lo stesso telaio, condivide gli interni spaziosi, la guida fluida e l’esperienza di guida di prim’ordine della Up. Le uniche pecche sono: posti limitati a quattro e cambio automatico a scatti. Tuttavia, non mantiene bene il valore come la gemella tedesca.