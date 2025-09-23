Gambero Rosso: le migliori pizzerie in Italia del 2026

Presentata alla Mostra d’Oltremare a Napoli, la nuova guida “Pizzerie d’Italia 2026” di Gambero Rosso offre una lunga lista dei migliori locali italiani dove mangiare le diverse tipologie di pizza. Di seguito le pizzerie che si sono aggiudicati un posto nella tanto ambita guida gastronomica.

I PREMI – All’interno della tredicesima edizione di “Pizzerie d’Italia”, sono presentati 816 ristoranti, molti di essi già rinomati nel settore, ma 134 sono i nuovi ingressi. In cento hanno ricevuto i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento per le pizze servite al piatto, mentre ad aggiudicarsi le Tre Rotelle, massimo riconoscimento per quelle “al taglio” o da asporto sono diciotto locali. Sono nove, invece, i ristoranti che hanno conquistato i premi speciali.

TRE SPICCHI – Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria Tre Spicchi sono due locali a pari merito: “Pepe in grani” di Franco Pepe, che si trova a Caiazzo, in provincia di Caserta, e “I Tigli” di Simone Padoan a San Bonifacio, in provincia di Verona.

A seguire con 96 punti sono Sasà Martucci – I Masanielli di Caserta e Confine – Pizza e Cantina di Milano. Sono otto i locali con 95 punti su 100 cioè Seu Pizza Illuminati a Roma, Renato Bosco Pizzeria a San Martino Buon Albergo (Verona), Pizzeria Clementina a Fiumicino (Roma), Màdia a Salerno, Lisola Restaurant a Forio (Napoli), La Contrada ad Aversa (Caserta), I Masanielli a Caserta, BOB Alchimia a Spicchi a Montepaone (Catanzaro).

TRE ROTELLE – Per quanto riguarda la categorie Tre Rotelle, a conquistare il primo posto è la “Pizzarium”, pizzeria romana di Gabriele Bonci. Romane come i due nuovi ingressi: “Ruver Teglia Frazionata” e “Frumentario”.

PREMI SPECIALI – Tra i premi speciali spicca il titolo di Pizzaiolo emergente, assegnato a Davide Giallongo di Mazzini60 a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Il riconoscimento per Ricerca e innovazione è andato a Madia, a Salerno, mentre per i migliori fritti è stata premiata Tac thin & crunchy, a Roma. Il premio Pizza e territorio è stato infine conferito a L’Ammaccata di Casal Velino, nel Salernitano.