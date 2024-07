Le mode del momento diventate virali in Italia

Soprattutto dal dopoguerra in poi l’Italia è diventata una Nazione decisamente più cosmopolita e, quindi, si è aperta a nuovi comportamenti, diverse usanze e molte mode differenti, consentendo alla popolazione autoctona di poter impostare novità sostanziali in vari campi della vita. Ogni cittadino infatti ha sviluppato delle particolari caratteristiche o ha preso spunto da comportamenti che si sono generati altrove, prendendolo idealmente in prestito e facendoli poi propri.

Ciclicamente, lo sappiamo, emergono delle nuove mode che finiscono per condizionare non solo la singola persona ma un’intera massa di cittadini. Esse diventano poi una parte integrante della struttura sociale, trasformandosi anno dopo anno ma restando sempre fortemente radicate come una nuova identità collettiva.

La moda…della moda

Uno dei campi in cui le mode virali hanno attecchito maggiormente è proprio, ironicamente a livello grammaticale, quello della moda. Esistono infatti trend particolari che hanno finito per conquistare le persone a livello di capi d’abbigliamento. Va detto che la moda è forse il campo in cui è davvero più semplice prendere spunto da stimoli esterni, nonché uno dei più “casuali”, per via della costante abbondanza di scelta e di valutazioni anche soggettive sui capi da poter indossare, a seconda della stagione o semplicemente del proprio gusto e della propria personalità.

Anche nell’ambito dei prodotti di bellezza e dei trend per migliorare la propria immagine, tante mode sono diventate virali. Non tutte però hanno un’eziologia sana e normale. Per esempio, sui social, negli ultimi anni è emersa una moda piuttosto pericolosa con alcune challenge online in cui ci si fa gonfiare le labbra senza gli strumenti adeguati, andando incontro a potenziali problemi di salute.

Tendenze social

Proprio i social hanno giocato un ruolo fondamentale nel concetto di “moda virale”, aiutando moltissimo la diffusione di challenge e comportamenti a volte totalmente innocui e offensivi mentre, in altre occasioni, purtroppo anche pericolosi. Su social network come Instagram o TikTok esiste un’enorme fetta di utenti che ha voluto condividere nuove challenge di ballo, comportamentali o semplicemente di meme da adattare alla realtà. Come detto, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di comportamenti privi di pericolosità. Ma bisogna sempre fare attenzione a capire e contestualizzare.

In tal senso, i social rappresentano una vera e proprio arma a doppio taglio, perché sono in grado di trasmettere velocemente un’attitudine comportamentale senza però – in molti casi – riuscire a chiarirne bene il significato o rinunciando completamente a una spiegazione. Sta dunque alla singola persona capire momento e contesto dell’atto in sé.

Le nuove mode alimentari

Proprio nel nostro Paese sono arrivati, sempre tramite social, nuovi “consigli” alimentari piuttosto singolari. Per esempio, va molto di moda oggi tra i giovani una rivisitazione del tradizionale panino americano, dove però tutti gli ingredienti vengono tritati. Oppure, un’altra combinazione insolita ma amata da giovani è quella del gelato con la Fruit Roll-Up, ovvero una pallina di gelato avvolta con una striscia caramellosa gommosa, che poi andrà congelata prima di mangiarla.

Anche la tanto amata pasta ha subito una “rivisitazione” che avrà fatto sospirare negativamente molte persone, con la ricetta ipercalorica dei cubetti di pasta fritti con formaggio solido. Un’ulteriore novità culinaria abbastanza particolare è la sushi tortilla, una fusione quasi mistica tra cucina giapponese e messicana.

I giochi online

Anche se in passato la moda dei giochi online non era eccessivamente presente nel nostro Paese, oggi la sua percezione è certamente più chiara. Nei portali casino online soldi veri, per esempio, si possono provare tanti giochi diversi e con dinamiche sempre più divertenti, giocando al contempo in sicurezza ma con la possibilità di passare qualche momento piacevole. I portali con mini giochi e slot sono sempre più presenti e sono entrati a far parte delle abitudini di molte persone.