Le mosse di mercato del Napoli

In un caldissimo mese di Luglio, il Napoli si muove in vista della prossima stagione durante la quale participerà a tre competizioni: Uefa Champions League, Serie A e Coppa Italia. Sono già arrivati al ritiro di Dimaro i primi acquisti, ovvero Kvaratskhelia e Olivera, ma per muovere i prossimi passi bisogna vendere alcuni giocatori in esubero.

Il mercato delle cessioni degli “scontenti” potrebbe regalare alla società azzurra una buona cifra da poter poi spendere per dei nuovi innesti. Matteo Politano è tra questi, per lui c’è il Valencia di Rino Gattuso, Diego Demme invece è dietro nelle gerarchie del centrocampo azzurro e potrebbe lasciare la società partenopea per ritornare o in Germania o per tornare anche lui con Gattuso al Valencia.

Petagna ed Ounas non hanno convinto, il primo non ha dato quel che si aspettavano i tifosi napoletani, mentre per quanto riguarda il secondo, l’unico handicap sono i troppi infortuni subiti in stagione. Insigne è già volato a Toronto mentre gli altri svincolati stanno cercando una squadra per la prossima stagione. Infine Mertens, anche lui attualmente svincolato non ha ancora risposto alle proposte di mercato, nella speranza che trovi una soluzione contrattuale con il Napoli.

Il fronte arrivi vede in vetrina Deulofeu, il trequartista spagnolo è un giocatore che piace molto a mister Spalletti e con la sua duttilità potrebbe giocare ovunque sulla trequarti. Ostigard invece è in prima fila per la difesa, sarebbe un acquisto low cost per la difesa e potrebbe essere un profilo interessante. Infine sulla trequarti si monitorano anche le soluzioni Solbakken, Bernardeschi e Januzaj.

Il Napoli è molto attivo sul mercato e le sue mosse sono varie, bisogna solo aspettare e capire alla fine chi realmente vestirà la maglia azzurra e chi invece deciderà di andare lontano dalla città partenopea.