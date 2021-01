Le nuove offerte Vodafone per il 5G e i nuovi modelli di iPhone

La prima festa che si avvicina di questo 2021 è, come tutti gli anni, San Valentino. Quale miglior occasione di questa per regalare alla propria nuova metà un nuovo smartphone, anzi, lo Smartphone con la s maiuscola: uno dei nuovi iPhone. Grazie alle nuove offerte iPhone di Vodafone è possibile acquistare tutti i nuovi modelli di iPhone 11 e 12 anche con offerte in abbonamento 5G.

Trattandosi di telefoni molto importanti anche dal punto di vista economico, la Vodafone permette un pagamento rateizzato grazie alle sue promozioni che possono essere consultate sul sito della Vodafone. Sarà possibile scegliere il modello, il colore e quanta memoria. Con il pagamento di un primo contributo iniziale, si potrà poi pagare in 30 comode rate.

Per avere il top di gamma della Apple, ovvero l’iPhone 12 Pro Max, bisogna versare un contributo iniziale di 149,99 euro. Le rate mensili, saranno, in questo caso, pari a 32.99 euro. Se invece si vuole optare per un telefono altrettanto potente ma un po’ più economico, si può puntare a un iPhone 11: il contributo iniziale è di 99.99 euro e le 30 rate ammontano a 16.99 ciascuna. Infine, è disponibile anche il modello di iPhone SE con un contributo da 79.99 e 30 rate da 8.99.

Queste offerte permettono anche di abbinare un’offerta delle tariffe Infinito di Vodafone per poter sfruttare la potenza delle rete 5G sul proprio iPhone. Le offerte sono tre: Infinito, Infinito Gold Edition e Infinito Black Edition. Tutte le offerte includono minuti, SMS e giga illimitati più 1000 minuti di traffico per paesi che non appartengono all’Unione Europea. Per quanto riguarda il roaming estero dei dati, è possibile completare l’offerta scegliendo piani da 1, 2 o 5 gb.

Le caratteristiche tecniche dell’iPhone abbinate a una di queste offerte permettono di utilizzare il proprio dispositivo mobile anche in maniera professionale per il proprio lavoro o per la propria attività. Tra i punti di forza, senza dubbio da segnalare fotocamera e videocamera.

Oltre alla consegna gratuita dello smartphone, aderendo a una di queste offerte, la Vodafone regala l’accesso a un anno dei contenuti di Apple TV+ senza costi aggiuntivi.