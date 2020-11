Le offerte GigaSpeed della Vodafone: l’ideale per navigare fuori casa

Le varie compagnie telefoniche si fanno concorrenza sempre di più tra di loro e diventa sempre più complicato capire qual è la più conveniente. Una delle migliori soluzioni specialmente per navigare fuori casa da dispositivi mobile (con l’utilizzo di una SIM con una chiavetta in un tablet oppure su un qualsiasi smartphone) è quella di affidarsi alle offerte per internet mobile Vodafone solo dati. Le soluzioni sono diverse, di vari prezzi e con differenti opzioni da scegliere.

I pacchetti di traffico dati vanno da un minimo di 20 GB a un massimo di 100 GB da utilizzare in un mese solare. Oltre alle già citate opzioni per utilizzare la connessione Vodafone, ci si può affidare anche al modem Wi-Fi della Vodafone portatile in grado di raggiungere una velocità di download di 150 Mbps e una velocità di upload di 50 Mbps. Uno dei suoi punti di forza è la sua batteria dalla lunga durata e la possibilità di connetterlo fino a dieci dispositivi allo stesso tempo.

La sua leggerezza fa sì che sia possibile portarlo con sé agevolmente fuori casa o al lavoro. Tale modem è acquistabile separatamente oppure si può abbinare all’abbonamento mensile aggiungendo solamente 1 euro al mese per 24 mesi.

Il piano da 50 GB al mese ha un costo di 11,99 al mese, mentre quello da 100 Giga viene 19,99 euro al mese. A queste due offerte, chiamate Giga speed 50 e giga Speed 100 è possibile, come già menzionato, abbinare il modem portatile frazionato in 24 comode rate da un euro l’una.

Tuttavia, per chi non ha la necessità di un piano tariffario come questo, è possibile optare anche per due offerte dati ricaricabili. Tale offerte si possono attivare e interrompere in qualsiasi momento: non c’è dunque una permanenza minima da rispettare. Esistono offerte da 20 o 50 Gigabyte al costo rispettivamente di 9.99 euro e 13.99 euro. Al momento dell’attivazione, il modem portatile ha un costo di 64€.