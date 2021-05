Le panchine di Napoli e Inter si incrociano: il futuro di Allegri, Conte e Spalletti

Il futuro di Massimiliano Allegri si avvicina, leggermente, al Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista della RAI, Ciro Venerato, nel corso della trasmissione Radio Goal in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss ci sarebbero stati dei notevoli passi in avanti.

Aurelio De Laurentiis avrebbe già raggiunto l’accordo economico con l’ex allenatore tra le altre di Juventus e Milan. Dal punto di vista dell’ingaggio, quindi, non ci sono ulteriori ostacoli, ma ci sarà ancora da attendere cosa succederà sulle altre panchine. “Se il Real Madrid dovesse avvertire l’allenatore che rimarrà con Zidane o andrà su un altro tecnico, allora molto probabilmente diventerebbe l’allenatore del Napoli.”

Ma in tutto questo valzer di allenatori è coinvolta anche l’Inter ancora in attesa di definire il futuro di Antonio Conte. Se le strade dell’allenatore leccese e dei nerazzurri dovessero dividersi, Marotta potrebbe facilmente puntare Massimiliano Allegri come sostituto di Conte proprio come successe alla Juve qualche anno fa.

“I nerazzurri hanno fatto una telefonata ad Allegri dicendogli che punterebbero su di lui se andasse male con Conte. Se invece Allegri dovesse andare al Real, allora la panchina del Napoli dovrebbe andare a Spalletti per cui è pronto un biennale da 2.8 mln con bonus importanti in caso di scudetto”.

De Laurentiis, sempre secondo quanto riportato da Ciro Venerato, avrebbe rivelato a un amico che è meglio prendere un buon allenatore che “costa un botto” e comprare qualche giocatore in meno. Tale considerazione è dovuta all’elevato ingaggio che chiederebbe Massimiliano Allegri per approdare al Napoli, ben superiore a quanto verrebbe corrisposto ad Allegri.