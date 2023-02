Le parole dell’agente di Kvaratskhelia

Il calciatore del Napoli, in questa stagione, che ha attirato di più l’attenzione dei grandi club è stato sicuramente Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sta dimostrando di essere un giocatore che potenzialmente può diventare uno dei migliori al mondo. I suoi numeri lo incoronano come uno dei migliori della Serie A, ha collezionato in campionato diciotto presenze segnando nove reti e servendo nove assist ai compagni.

Sulla sua attuale situazione contrattuale e sulle delle possibili offerte dai top club ha parlato il suo agente Mamuka Jugheli. Ecco cosa ha riferito: “In Italia mi vedo solo con la maglia del Napoli. In Serie A non giocherò con nessun altro club a parte il Napoli.” Queste sono le parole dell’ala sinistra azzurra riferite, come già detto, dal suo procuratore.

Poi Jugheli si è soffermato sulle possibili offerte del Real Madrid: “Per quanto riguarda le informazioni diffuse dai media spagnoli, che collegano Kvara con un’agenzia di calcio britannica ‘Base’ è una bugia. Non corrisponde alla realtà. Kvara non ha niente a che fare con questa agenzia. Io lo rappresento. Si mette solo in contatto con me e suo padre. Non ci sono terzi che lo rappresentano.

C’è molto interesse da parte di altri club, ma Kvara non pensa a nessun altro club. Pensa solo alla vittoria dello scudetto e alle partite del Napoli in Champions League. Ci pensa lui a portare la felicità ai napoletani. Kvara ama Napoli, ama stare lì. Mi ha detto che calcisticamente in Italia si vede solo qui. Si sente a Napoli come in patria.”

Infine l’agente del georgiano si è soffermato su un possibile di rinnovo di contratto: “Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, al momento non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Ma ho un buon rapporto con la dirigenza del Napoli e se ci sarà qualcosa di nuovo lo saprete.” Ad oggi, i tifosi partenopei aspettano solo questa firma del loro amato beniamino.