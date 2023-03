Le parole di Ciro Caruso su Kim

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto negli scorsi giorni un ex giocatore del Napoli. Stiamo parlando del difensore Ciro Caruso che ha parlato dello strabiliante Napoli di quest’anno e di Kim Min-Jae. Ecco le sue parole: “E il migliore al mondo, ha una capacità di lettura impressionante ed una grande velocità nei recuperi. Non lo conoscevo, è fenomenale. E può crescere ancora tanto.

E’ migliorato molto: prima rompeva spesso la linea e partiva per delle discese individuali, ma sa che va rispettato il gioco di squadra ed ha imparato a tenere bene la linea. Il coreano ha un tempismo ottimo, ed il tempo è fondamentale. Spalletti lo ha ‘europeizzato‘, portandolo a livelli altissimi. Le doti fisiche e tattiche le aveva, andava solo affinato. Spalletti gli ha dato modo di crescere in poco tempo. Neanche lui, secondo me, sapeva di essere così forte. E’ bravo pure nella costruzione dal basso: sa giocare al calcio, non è un rude che sa solo marcare. Spalletti gli ha trasmesso la giusta tranquillità”.

Caruso ha poi concluso la sua intervista parlando delle parole del campione del mondo Fabio Cannavaro e della clausola del difensore coreano: “Fabio Cannavaro disse: questo è veramente forte, è un grande difensore, lo conosco e lo prenderei. Insomma, già sapeva fosse fortissimo.

Clausola da 50 milioni? Oggi ce ne sono pochi del suo valore tecnico, in Europa. E’ un ragazzo sicuramente appetibile anche per queste cifre. Gli si scaglieranno addosso le top inglesi, francesi e spagnole per cercare di acquistarlo. Lo vorranno tutti. Giuntoli è un grande uomo di mercato e De Laurentiis è un imprenditore che sa fare benissimo anche nel calcio, quindi sono sicuro che si stiano adoperando per trattenerlo ad ogni costo”.

Kim sta stupendo davvero tutti in questa stagione grazie alle sue giocate difensive. Ha dimostrato di essere un vero muro. Ha eccellenti doti fisiche e ottimi stacchi aerei, si sta imponendo sempre di più in Serie A grazie alla sua solidità. Le sirene dei top club europei già sono arrivate a Napoli, riuscirà ADL a blindarlo?