Le parole di Claudio Savelli su Libero

Il Napoli ha dovuto premere off sul bottone del sogno della UEFA Champions League. I partenopei non sono riusciti a battere il Milan nel doppio scontro valido per i quarti di finale. Dopo aver vinto 1-0 a San Siro, i rossoneri sono riusciti a portarsi un pareggio a casa nella gara dello scorso martedì allo stadio Diego Armando Maradona. In semifinale dopo molti anni ci saranno due squadre italiano, ci sarà il derby di Milano Inter-Milan.

Il Napoli anche in campionato ha dato qualche segno di cedimento. Nelle ultime tre gare è riuscito a vincere, faticando, solo con il Lecce mentre ha perso con il Milan ed ha pareggiato 0-0 con il Verona. Un piccolo campanello d’allarme che fa avere ai partenopei un breve periodo di riflessione.

Claudio Savelli su Libero ha esposto i suoi pensieri. Secondo il giornalista la rosa del Napoli non ha saputo gestire il clima di tensione e di festa che si respirava in città. La squadra di mister Luciano Spalletti è arrivata troppo stanca al doppio confronto in Champions con il Milan e ne ha pagato le conseguenze. A confermare questa stanchezza ci sono difatti gli infortuni di Mario Rui, Politano e Rrahmani.

Poi, Savelli si è posto una domanda ed ha fatto una piccola riflessione: “Vista la stanchezza nella squadra, il titolo è a rischio? La Lazio è lontana 14 punti e sono 8 le partite ancora da giocare, quindi alla capolista bastano 11 punti per avere la certezza matematica. Tre vittorie e due pareggi (o quattro vittorie, per arrotondare) da conquistare contro Juventus, Salernitana, Udinese, Fiorentina, Monza, Inter, Bologna, Sampdoria”.

Infine ha aggiunto: “Bisogna percorrere l’ultimo chilometro correndo e non camminando perché i gufi, ora, si divertono a soffiare contro. Il modo più semplice per evitare psicodrammi è riattivare Kvaratskhelia-Osimhen, la coppia autosufficiente in grado di offrire i gol che prescindono dal gioco, quelli di cui la squadra ha bisogno in questo momento di lieve flessione – non a caso sono solo 3 le reti segnate nelle ultime 5 partite, di cui una è un autogol e una di Di Lorenzo, il terzino.”