Le parole di Spalletti a Giuntoli

Negli ultimi giorni c’è stato un retroscena di mercato abbastanza curioso in casa Napoli. Sembrerebbe che Luciano Spalletti, che è sempre stato un grande estimatore di Kalidou Koulibaly, affermò che sarebbe stato disposto a tutto pur di non far trasferire il senegalese. Il centrale difensivo è stato per anni uno dei pilastri della squadra partenopea. Questa estate è partito ed è approdato in Inghilterra, al Chelsea.

Il mister toscano disse: “Kalidou è il migliore calciatore che abbia mai allenato. Un altro difensore a Napoli al suo posto? Non esistono migliori di lui”. Poi però le cose sono cambiate. Cristiano Giuntoli in estate gli propose il nome di Kim per sostituire il senegalese. Spalletti, dopo aver esaminato per bene i video del coreano si convinse di poterlo avere in squadra.

Il mister azzurro, dopo averlo visto in allenamento e nelle gare ufficiali ne fu letteralmente impressionato: “Caro Cristiano, hai preso un fenomeno“, le parole del mister. Qualche settimana fa, Spalletti, estasiato da Kim, disse: “Per me è il difensore più forte del mondo”. Dichiarazioni sentite, non di facciata per un calciatore che sta sorprendendo un po’ tutti in questa prima stagione in Serie A.

Kim Min-Jae, difensore centrale classe ’96, è arrivato quest’estate per guidare la difesa del Napoli. E’ stato pagato circa venti milioni di euro, soldi versati nelle casse del Fenerbahce, sua ex squadra. Ha giocato sino ad ora con la maglia del Napoli, in partite ufficiali, trentasette match. In Serie A è riuscito anche a timbrare due volte il cartellino con due reti di testa.

Non era affatto facile prendere il posto del comandante Kalidou Koulibaly. Eppure il sudcoreano si è fatto apprezzare sin da subito dai tifosi partenopei grazie ai suoi interventi difensivi. Ora c’è da capire per quanto tempo De Laurentiis riuscirà a trattenerlo in azzurro.