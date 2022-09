Le parole di Spalletti su Raspadori dopo la vittoria

Ieri si è giocata la partita tra Napoli e Spezia valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il match si è concluso con il risultato di 1-0 per la squadra azzurra grazie al gol di Giacomo Raspadori al minuto ottantanove. Una partita difficile per i partenopei, la squadra dello Spezia si è difesa bene ma fortunatamente il nuovo acquisto del Napoli con una rasoiata nell’angolino basso di sinistra ha messo la palla in rete.

Il “Corriere dello Sport” nell’edizione odierna si è soffermato sulla performance dell’ex Sassuolo e sulle parole dell’allenatore azzurro Luciano Spalletti. Il mister ha difeso il suo calciatore anche se la prestazione non è stata una delle migliori. La scelta di averlo in campo, alla fine però, ha premiato Spalletti con il gol vittoria.

Ecco cosa ha scritto il giornale :”Un boato così, solo per lui, Raspa non l’aveva mai sentito. Se ne è andato sotto la Curva B con lo stesso volto della felicità che aveva quando in Agosto arrivò a Villa Stuart. Non ci eravamo mai imbattuti in un calciatore così ostentatamente contento di affrontare le visite mediche.

Nel post partita l’allenatore lo ha difeso con le unghie: <<è stato sempre in partita, ha giocato un match eccezionale, è venuto incontro a legare con il centrocampo tantissime volte. Poiché non siamo stati bravi a farla girare, il suo lavoro si è dovuto raddoppiare. Poi quando l’ho messo a sinistra, ha rincorso, si è messo a disposizione.>> Lo ha tenuto in campo anche quando tutti lo avrebbero tolto.”

E così Raspadori si trova ad essere l’eroe di una partita difficile, di una vittoria sofferta, pur, non avendo brillato. Il suo primo gol in maglia azzurra ha avuto un gran peso per la squadra partenopea che porta a casa tre punti preziosissimi. Ora testa ai Rangers e poi al Milan.