Le più insolite Rabona scommesse della storia

Per stare al passo con le richieste dei clienti, gli allibratori sono felici di soddisfare qualsiasi capriccio a pagamento. Oggi le scommesse sportive sono diventate molto diffuse e la popolarità di alcuni marchi del mondo delle scommesse può competere con quella di alcune celebrità. Oggi gli eventi sportivi sono le Rabona scommesse più diffuse. Tuttavia, un segmento piuttosto ampio di clienti desidera scommettere su eventi atipici e risultati esotici. Gli allibratori sono pronti a soddisfare qualsiasi desiderio: si può scommettere sulle elezioni presidenziali e persino sulle previsioni del tempo.

Ecco le Rabona scommesse più incredibili della storia delle scommesse, raccogliendo da tutto il web storie incredibili, sgargianti ed esotiche.

Scommettere sull’atterraggio di un UFO

Oggi queste scommesse sono relativamente comuni e il pioniere è stato un cittadino del Regno Unito che negli anni ’90 ha piazzato una scommessa su Ladbrokes. Il cliente aveva previsto che alla fine del XX secolo sarebbe stato possibile scoprire esseri morti o viventi provenienti da altri pianeti.

Nell’ufologia moderna, ci sono molte prove indirette dell’esistenza di vita extraterrestre, ma non c’è una vera conferma. La cosa più interessante è che la storia non è finita lì e un uomo nel 2000 si è presentato a un allibratore per la sua vincita, ma non ha ottenuto nulla. Il personale, argomentando il rifiuto, disse che non c’erano prove dell’esistenza di vita extraterrestre.

Ma il cliente non era soddisfatto e, descrivendo la situazione, inviò una lettera al Ministero della Difesa inglese. E ricevette una risposta, in cui il personale riferiva che i fatti confermati dell’esistenza degli extraterrestri non erano stati trovati, e si rammaricava della scommessa persa.

Scommettere sulla fine del mondo

Un tempo PaddyPower, un bookmaker famoso per le sue buffonate, accettava scommesse sulla fine del mondo. Una campagna per questo tipo di scommesse fu lanciata alla vigilia del lancio del collisore di Androni. Naturalmente, queste scommesse non avevano senso: la società era in attivo… E se il cliente vinceva, a quest’ultimo non importava.

Si è trattato di una campagna pubblicitaria che ha permesso a PaddyPower di farsi conoscere in tutto il mondo. Successivamente, nel 2012, una percentuale piuttosto elevata di operatori di scommesse ha annunciato di accettare scommesse sulla fine del mondo secondo il calendario Maya.

Scommettere su un bambino

Naturalmente, le Rabona scommesse più popolari oggi sono, come già detto, gli eventi sportivi, ma l’inglese Kirkland si spinse ben oltre. Scommise che suo figlio, che aveva 11 anni, avrebbe fatto carriera nella nazionale di calcio della Gran Bretagna nei prossimi 19 anni.

Chris Kirkland, sul cui successo era stata fatta la scommessa, ha soddisfatto le aspettative del padre: è stato nominato uno dei migliori portieri della Gran Bretagna e nel 2006 ha giocato contro la nazionale greca nella squadra inglese. Di conseguenza, l’allibratore ha pagato 10 mila dollari al padre dell’atleta.

Un po’ di più sullo sport

Un altro caso divertente nella storia delle scommesse si è verificato nel 2006, quando un tifoso del Liverpool ha scommesso 200 sterline sul fatto che nella nuova stagione qualcuno della squadra avrebbe segnato la palla nella porta avversaria senza superare la linea di centrocampo.

E il tifoso non ha perso: l’evento si è verificato il 7 gennaio 2006, quando Xabi Alonso ha segnato una palla nella porta avversaria, mentre si trovava a 60 metri. Secondo il coefficiente offerto, il cliente ha ricevuto 25 mila sterline per il suo risultato, una somma enorme anche per chi piazza regolarmente Rabona scommesse.

Scommesse Mammut

In precedenza abbiamo già parlato del bookmaker PaddyPower, che a suo tempo aveva aperto una campagna per accettare scommesse sul clone del mammut. Tra l’altro, è possibile piazzare questa scommessa anche oggi: secondo la società, le possibilità più probabili per la comparsa di mammut clonati sono negli Stati Uniti o in Russia.