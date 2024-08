Le previsioni di Gerardo Fasano sul calciomercato: Lukaku e McTominay vicini alle visite mediche, non si esclude il colpo Kiwior

Gerardo Fasano, noto esperto di calciomercato di Ruleta Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AreaNapoli.it, rivelando alcune possibili mosse strategiche del direttore sportivo Giovanni Manna. Fasano ha anticipato che Romelu Lukaku e Scott McTominay potrebbero sostenere le visite mediche già oggi. Oltre a questi nomi, l’esperto ha suggerito che potrebbero esserci ulteriori novità in altri ruoli, lasciando intendere che il mercato è ancora pieno di sorprese.

Le novità del Napoli

Per quanto riguarda Michael Folorunsho, Fasano ha chiarito che il giocatore potrebbe trasferirsi alla Lazio solo se il club di Claudio Lotito inserirà un obbligo di riscatto nell’offerta. Un’altra possibile operazione riguarda Gianluca Gaetano, che potrebbe approdare al Cagliari, ma solo se l’accordo raggiungerà la cifra di 10 milioni di euro, compresi i bonus.

Sul fronte delle uscite, Mario Rui sembra desideroso di tornare in Portogallo, motivo per cui ha rifiutato offerte provenienti dal Brasile. Tuttavia, Fasano non esclude l’interesse di alcuni club italiani che potrebbero fare un tentativo in extremis per il terzino.

Kiwior non è da escludere

Fasano ha concluso le sue previsioni con un’analisi sulla difesa e sugli esterni. Non è da escludere un colpo a sorpresa in difesa, con Jakub Kiwior come possibile rinforzo. È noto per le sue qualità tecniche, tattiche e fisiche che lo rendono un giocatore versatile e affidabile, perfetto per il Napoli. Robusto, dotato di buona forza fisica, sa essere efficace nei duelli aerei e nei contrasti.

Per quanto riguarda l’esterno destro, Petar Stojanović è il nome più probabile, ma ci sarebbe anche un forte interesse per Vanderson. Infine, se la trattativa per Billy Gilmour dovesse complicarsi, Sofyan Amrabat potrebbe diventare una valida alternativa, specialmente considerando che è un giocatore molto apprezzato da Antonio Conte.