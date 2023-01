Le probabili formazioni di Napoli-Roma

Il Napoli ha chiuso il girone di andata di Serie A totalizzando 50 punti. I campani sono riusciti a vincere sedici partite, a pareggiarne due ed a perderne solo una, quella a San Siro con l’Inter. La formazione allenata da mister Luciano Spalletti gioca un calcio spumeggiante, controlla bene il pallone ma sopratutto riesce a gestire tutte le gare nel migliore dei modi.

Con la gara di domani sera il Napoli inaugurerà il suo girone di ritorno. Il match non sarà dei più semplici, difatti i partenopei sfideranno la Roma di Mourinho. La capolista però dovrà dare prova di forza e compattezza vincendo questa partita, dando così un chiaro segnale a tutti per la lotta scudetto. In caso di vittoria il Napoli farebbe un ulteriore passo verso l’ambito tricolore.

Ovviamente per Napoli-Roma Luciano Spalletti è pronto a mettere in campo la migliore formazione possibile. C’è solo un dubbio che riguarda che riguarda gli azzurri, il tecnico toscano dovrà decidere chi far giocare titolare sulla fascia destra d’attacco. L’ala che potrebbe scegliere a sorpresa è Eljif Elmas che dovrebbe vincere il ballottaggio con Politano e Lozano. Ecco di seguito le due probabili formazioni:

Il Napoli scenderà in campo con il solito 4-3-3 schierato così: Meret tra i pali, in difesa Di Lorenzo a destra, Rrhamani e Kim Min-jae al centro della difesa e Mario Rui a sinistra. Il trio di centrocampo sarà formato dai tre titolatissimi Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco invece il tridente dovrebbe essere formato da Elmas a destra, Osimhen al centro ed il ristabilito Kvaratskhelia a sinistra.

La Roma invece giocherà con il 3-4-2-1. Tra i pali c’è il titolatissimo Ruiz Patricio, il terzetto difensivo sarà formato da Mancini, Smalling ed Ibanez. A centrocampo ci saranno sulle fasce, a destra Zalewski ed a sinistra Spinazzola mentre il gioco al centro verrà gestito da Matic e Cristante. In attacco Dybala e Pellegrini supporteranno la prima punta Abraham.