Le probabili formazioni di Sassuolo – Napoli: davanti Insigne e Lozano

Gennaro Gattuso nella sfida di domani contro il Sassuolo cercherà i suoi primi tre punti sulla panchina del Napoli dopo aver perso in casa all’esordio contro il Parma. La trasferta del Mapei Stadium chiuderà il 2019 che è finito in maniera pessima: attualmente l’Inter e la Juventus hanno addirittura il doppio dei punti degli azzurri (42 a 21) e ormai parlare di scudetto è praticamente assurdo. Il reale obiettivo di Gattuso sarà quello di qualificarsi alla prossima Champions League, il che resta comunque un traguardo proibitivo: la Roma ha quattordici punti di distacco dal Napoli, ragion per la quale ci vorrà qualcosa di molto vicino a un’impresa.

L’allenatore calabrese sta sciogliendo gli ultimi dubbi circa la sua ultima formazione di quest’anno. In attacco, secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport ci sarebbero due esclusioni eccellenti: sia Mertens che Callejón dovrebbero partire dalla panchina. Al posto dei due calciatori in scadenza di contratto agiranno Lorenzo Insigne e Irving Lozano, a supporto di Milik. A centrocampo questa volta Gattuso proverà Fabián Ruiz regista con Zielinski e Allan mezz’ali. In difesa non è convocato Koulibaly e agirà Luperto al suo posto al fianco di Manolas. Sulle fasce Mario Rui e Di Lorenzo.

Per i neroverdi c’è il dubbio Domenico Berardi. L’allenatore De Zerbi, grande ex della sfida di domani, ha dichiarato di avere Berardi in dubbio per la sfida di domani. Ma a prescindere dalle sue condizioni, il classe 94 dovrebbe regolarmente essere in campo. Agirà sulla trequarti con Djuricic e Boga alle spalle di Caputo. I due di centrocampo saranno Magnanelli e Locatelli. In difesa Muldur, Romagna, Ferrari e Kyriakopoulos.

Il Napoli non vince al Mapei Stadium dal 28 settembre del 2014 quando si impose per 0 a 1 grazie alla rete di Callejón. L’anno successivo ebbe la meglio il Sassuolo per 2 a 1 e nei tre anni seguenti tre pareggi consecutivi, uno per 2 a 2 e gli ultimi due per 1 a 1.