Le probabili formazioni di Napoli-Sociedad: Gattuso punterà su Mertens in attacco

La prima partita allo Stadio Diego Armando Maradona sarà subito decisiva per il Napoli di Rino Gattuso. La partita contro la Real Sociedad, infatti, vale la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

L’obiettivo degli azzurri è qualificarsi come primi del girone. Per questo motivo sarà fondamentale vincere contro la squadra spagnola, così da non avere pressioni dall’altra gara del girone.

Per la partita, Rino Gattuso avrebbe già scelto l’11 titolare, con gli azzurri che dovranno ancora una volta fare a meno di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è infatti ancora infortunato alla spalla e il suo ritorno non è previsto prima del nuovo anno. Per sostituirlo, Rino Gattuso punterà su Dries Mertens, con Andrea Petagna pronto a fare il suo ingresso in campo nel secondo tempo. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, LeNormand, Monreal; Zubimendi, Merino, Guevara; Januzaj , José, Portu.