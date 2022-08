Le probabili formazioni di Verona-Napoli

Domani 15 Agosto ore 18:30 partirà ufficialmente il cammino del Napoli nella stagione 2022/2023 di Serie A. Nella prima partita di campionato il Napoli giocherà contro l’Hellas Verona; squadra dalla quale la società partenopea ha strappato, in questa sessione di mercato, l’attaccante argentino Giovanni Simeone.

Mister Luciano Spalletti sembra aver scelto gli undici con i quali il team azzurro andrà in scena domani. Ecco il probabile 4-3-3: Tra i pali giocherà Meret; in difesa il quartetto sarà formato da Di Lorenzo, Rrhamani, Kim Min-Jae e Mario Rui; a centrocampo spazio ad Anguissa, Lobotka e Zielinski; in attacco invece ecco il trio formato da Lozano a destra, Osimhen al centro ed a sinistra il nuovo acquisto Kvaratskhelia.

Dall’altra parte il Verona schiera il 3-5-2, ecco gli interpreti: Montipò in difesa della porta gialloblu; il trio difensivo sarà formato da Coppola, Gunter e Dawidowicz; a centrocampo gli esterni larghi saranno Faraoni a destra e Lazovic a sinistra, mentre al centro ecco Tameze, Hongla e Ilic; infine la coppia d’attacco titolare sarà Lasagna-Henry.

La partita si presenta ostica, il Verona di Cioffi dopo la sconfitta in Coppa Italia vuole partire bene in campionato. L’assetto tattico della squadra veronese è simile a quello dello scorso anno ma alcuni interpreti sono cambiati. Vedremo se il Napoli riuscirà a sfruttare le pecche difensive dei gialloblu per portare i primi tre punti a casa.

Gli azzurri scenderanno in campo, in un caldo ferragosto, non avendo sciolto il dubbio del portiere. Giocherà probabilmente Meret che è stato messo dalla società sul mercato mentre Sirigu, appena arrivato, siederà in panchina. Il presidente De Laurentis in questi giorni cercherà in tutti i modi di regalare alla squadra un nuovo portiere, ovviamente il nome più caldo è quello di Keylor Navas.