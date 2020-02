Le regole dell’equilibrio tra fame e sazietà

Quando il bisogno di mangiare rappresenta un desiderio più che costante, pronto a scandire qualunque momento della giornata, ecco che la strada per il dimagrimento si fa sempre più ripida e complicata. Lottare contro la fame è davvero uno sforzo insostenibile nel momento in cui si sceglie di seguire una dieta dai contorni troppo restrittivi. Peccati di gola e innocenti tentazioni saranno sempre dietro l’angolo per rovinare tutto e vanificare i sacrifici fatti. Occorre riuscire a dominare le proprie emozioni e sensazioni (come appunto l’appetito), basta pensare al caso del dessert a fine pasto: le calorie assunte fino a quel momento sarebbero di solito già sufficienti a garantire il personale fabbisogno, dunque il dolce rappresenta un orpello extra che risponde solo ai diktat del gusto e alle voglie del palato. Per prima cosa, se volete riuscire a tenere a freno il desiderio di mangiare, bisogna cercare quegli alimenti che si caratterizzino per un più alto ‘indice di sazietà’: distribuirli nell’intero arco della giornata farà il resto. Colazione, pranzo, cena e spuntini dovranno essere pervasi della loro benefica presenza. E’ chiaro che per quanto riguarda il cosiddetto ‘potere saziante’ degli alimenti, quest’ultimo viene influenzato da vari elementi. Si comincia dall’aspetto, che punta a ingolosire gli occhi, passando per l’effettiva appetibilità e la composizione specifica (fibre, grassi, proteine e così via). Per capire: difficilmente una persona si potrà entusiasmare di fronte a una scodella in plastica contenente un cibo dal non invitante aspetto, diversamente da quanto avverrebbe nel caso di una bella presentazione per alimenti succulenti. Ad ogni modo, è anche possibile ricorrere a integratori alimentari ad hoc.

Gli integratori che regolano la fame nervosa