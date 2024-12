Le sfide del Napoli sul mercato invernale secondo Giuseppe Cannella

Giuseppe Cannella, direttore sportivo e intermediario, ha analizzato in un intervento a Radio Punto Nuovo le difficoltà legate al mercato di gennaio per una squadra come il Napoli. Secondo Cannella, le aspettative dei tifosi dovrebbero essere calibrate, poiché potenziare un organico già competitivo non è semplice. Ha spiegato che i giocatori di qualità, solitamente, non sono disponibili sul mercato in questa fase.

Rinforzare a gennaio è complesso

Un altro tema affrontato riguarda la gestione degli esuberi, un processo che richiede attenzione per evitare svalutazioni. Sul giovane difensore Rafa Marin, Cannella ha invitato a non trarre conclusioni affrettate dopo le apparizioni in Coppa Italia, evidenziando come sia stato difficile per il giocatore esprimersi al meglio in un reparto privo di automatismi. Ha inoltre sottolineato la necessità di un rinforzo in difesa, ipotizzando un possibile incastro con la Fiorentina.

A tal proposito, Cannella ha suggerito una trattativa tra Napoli e Fiorentina, con uno scambio tra Martinez Quarta e Folorunsho, che potrebbe essere vantaggioso per entrambe le società, sebbene richieda negoziati approfonditi.

Per quanto riguarda Giacomo Raspadori, Cannella ha osservato che il giocatore fatica ancora a trovare la sua dimensione nel Napoli, nonostante sia al terzo anno. Ha evidenziato come il calciatore non sia riuscito a convincere gli allenatori avvicendatisi sulla panchina e ha sottolineato le difficoltà nel trovargli una nuova destinazione a un prezzo adeguato.

Le riflessioni di Cannella offrono uno sguardo realistico sulle dinamiche di mercato e sulle sfide che il Napoli dovrà affrontare per mantenere alta la competitività senza compromettere gli equilibri economici e tecnici della squadra