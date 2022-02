Le sopracciglia tatuate sono il nuovo business

Sei un’estetista da tempo e stai cercando un modo per incrementare i tuoi profitti, ma non sai in che modo fare, né quale tecnica imparare. Un’ottima idea può essere quella di imparare le tecniche per tatuare le sopracciglia, come il microblading.

Come sicuramente saprai, le sopracciglia sono la cornice dello sguardo e sono in grado di mettere in risalto l’espressività e la profondità degli occhi e del viso. Ecco perché sono molte le clienti che cercano un modo per ottenere un trucco semi permanente e che permetta di inserire del pigmento sotto la pelle, così da poter creare un disegno realistico e durevole per le tue sopracciglia.

Se vuoi proporre alle tue clienti delle soluzioni che siano innovative e offrano ottime soluzioni per rendere perfette le loro sopracciglia, il microblading, o tatuaggio sopracciglia è la tecnica che fa per te. In questo articolo scopriremo insieme cos’è il microblading e che tipo di profitto potrai ricavare offrendo un servizio di questo tipo alle tue clienti.

Cos’è il microblading?

Il termine microblading si riferisce a uno specifico trattamento estetico in grado di correggere i difetti estetici delle sopracciglia. In concreto si va a intervenire con uno strumento costituito da micro lame in grado di generare piccole incisioni sulla pelle simili a graffi, in cui sarà inserito il pigmento di colore. A differenza di ciò che si potrebbe pensare, questo trattamento non è per niente doloroso per la cliente, e presenta molti benefici.

Questa tecnica innovativa permette di costruire l’arcata ridisegnando le sopracciglia da sotto pelle. A differenza del trucco permanente e del tatuaggio tradizionale, il microblading non utilizza il dermografo ma una specie di penna con piccole lame in grado di graffiare leggermente la pelle, permettendo di inserirvi il pigmento.

Ci sono varie tecniche di microblading: la microforatura, in cui si crea un tatuaggio delle sopracciglia con un tocco leggero, mantenendo la forma originale delle sopracciglia; il microblading a peletto, che prevede di disegnare le sopracciglia in ogni singolo pelo, così da creare un effetto molto naturale e di ottima qualità; il microshading, studiato appositamente per pelli delicate e sensibili.

Quanto costa il microblading?

A questo punto non ci resta che dirti quanto si guadagna con il microblading. La cifra, in realtà, dipende da così tanti fattori che è difficile definirla con sicurezza.

Sicuramente uno degli aspetti da considerare riguarda la tua esperienza e reputazione: più sei brava e riconosciuta nel tuo campo, maggiore sarà la cifra che potrai richiedere. Ovviamente questo dipende anche dall’onestà del dermopigmentista: ne esistono alcuni che chiedono cifre elevate, ma senza poter, in realtà, garantire un risultato ottimale.

In generale, dando uno sguardo a quanto presente in rete e facendo una media tra le realtà che forniscono questo tipo di trattamento, possiamo dire che i costi per gli interventi di microblading vanni dai 200 fino ai 500 euro. Possiamo quindi concludere che questo tipo di trattamento è essenzialmente costoso ma al contempo molto richiesto, quindi in grado di portare un certo guadagno a un’estetista esperta.