Le squadre di Premier su Osimhen, Napoli su Scamacca

Nel caso in cui Osimhen dovesse partire, il Napoli virerebbe con forza su Gianluca Scamacca del Sassuolo. Fissato il prezzo per il nigeriano

Alfredo Pedullà ha parlato alla Gazzetta dello sport del mercato dei partenopei. Secondo l’influente giornalista sportivo, svariate squadre di Premier League sarebbero sulle tracce di Victor Osimhen. Tanto da portare il Napoli a fissare il prezzo per il suo cartellino.

L’ex Lille sta vivendo una stagione da urlo. Giocando ad altissimi livelli e trascinando la propria squadra verso il piazzamento in Champions League. Nel caso in cui, però, dovesse partire il Napoli proverebbe ad acquistare Gianluca Scamacca.

Le parole di Alfredo Pedullà

Pedullà esordisce: “Napoli-Milan ieri sera ha messo in palio un pezzo di scudetto, ma ha anche una discreta vista sul mercato che sarà. Ci sarebbe un comune denominatore: a entrambi i club piace Gianluca Scamacca e possiamo capire perché”.

Poi continua: “Il Napoli vorrebbe cautelarsi, a maggior ragione se arrivasse una proposta irrinunciabile per il centravanti nigeriano Victor Osimhen. C’è già stato qualche sondaggio inglese per il nigeriano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo ritiene cedibile soltanto per una proposta da 80 milioni di euro in su. Schermaglie per ora, semplici sondaggi, comunque sufficienti per una richiesta di informazioni al Sassuolo”.

Tutto dunque dipenderà dalla partenza del nigeriano e, dunque, dalle offerte provenienti dall’Inghilterra. Non è detto però che il Napoli non possa provare a costruire un attacco con entrambi i giocatori. Magari per puntare più in alto. Magari per alzare l’asticella e arrivare a vincere quel campionato che manca da troppo.