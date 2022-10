Le tre ali monitorate dall’Inter

Futuro incerto per Robin Gosens che potrebbe lasciare già da gennaio. L’Inter starebbe studiando le opzioni sul mercato

Tante opportunità per il mercato dell’Inter, con ben tre esterni monitorati. L’Inter si giocherà al Camp Nou gran parte del suo futuro europeo in stagione e una vittoria potrebbe significare linfa nuova per il mercato.

Piani che per potrebbero essere condizionati dalla decisione di Robin Gosens. In attesa di sapere cosa farà il tedesco, l’Inter avrebbe individuato alcuni profili per rinforzarsi. Tre nomi che potrebbero dare un salto di qualità enorme alla squadra di Simone Inzaghi.

I nomi

Pasquale Mazzocchi, Alfonso Pedraza e Ramy Bensebaini sarebbero i tre profili sondati dai nerazzurri. Mazzocchi è in netta crescita, ma la Salernitana non sembrerebbe intenzionata a privarsene a stagione in corso. Servirà un grosso sforzo economico, anche se sono altri due i profili che intrigano maggiormente.

Alfonso Pedraza, fantasista del Villarreal, resta nei radar dei nerazzurri. Tuttavia, ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Fin troppo alta per le casse dell’Inter, che potrebbero comunque provarci presto. Bensebaini è il più semplice, anche se c’è da battere la concorrenza della Juventus. I bianconeri non potranno tesserarlo a gennaio per via degli slot extracomunitari, ma vorrebbero provare a bloccarlo a zero per la prossima stagione.

L’Inter vorrebbe sfruttare l’occasione per prendere il calciatore già da gennaio e assicurarsi un giocatore che può crescere ancora e ha ancora tanti anni davanti per potersi esprimere al meglio. Saranno mesi di fuoco tra campionato, Champions League e Coppa Italia ma tutto si decide ora.