Le tribune prefabbricate per gli impianti sportivi

Dovendo soddisfare delle esigenze che nella maggior parte dei casi sono di carattere temporaneo, le tribune prefabbricate destinate agli impianti sportivi devono avere delle peculiarità specifiche che consentano, fra l’altro, di ridurre i tempi di installazione e di rendere il montaggio il più possibile agevole. C’è bisogno, pertanto, di soluzioni che possano essere montate e trasportate con la massima facilità e in poco tempo. Prima di capire quanto costano le tribune per impianti sportivi prefabbricate può essere utile informarsi a proposito dei vantaggi che vengono garantiti dal noleggio di queste soluzioni: un’opzione che offre l’opportunità di allestire il proprio impianto sportivo o il proprio centro eventi in modo efficace e soprattutto congruo.

Gli obiettivi da conseguire

Gli obiettivi che ci si potrebbe proporre di raggiungere in questo ambito sono diversi, garantendo alle strutture sportive il necessario livello di comfort e i più elevati standard di sicurezza. Con in più il vantaggio di risparmiare sia sul prezzo che sui tempi di costruzione, che – come si può facilmente intuire – sono inferiori a quelli che caratterizzano le alternative più tradizionali. Parecchi titolari di centri sportivi pertanto potrebbero prendere in considerazione il noleggio delle tribune prefabbricate; ma il discorso vale, ovviamente, per chiunque si trovi a gestire un impianto per il quale ci sia bisogno di allestire delle sedute a beneficio degli spettatori.

L’installazione di una tribuna prefabbricata

Le tribune prefabbricate hanno tutte le carte in regola per poter essere considerate una preziosa occasione per ridurre sia le difficoltà che i tempi di installazione, sulla base di scelte che possano non solo essere trasportate in maniera agevole, ma anche montate e smontate nel giro di poco tempo: proprio ciò di cui c’è bisogno per eventi temporanei. La rapidità della procedura di installazione delle tribune prefabbricate viene garantita dalla quantità limitata di basi di appoggio, oltre che dall’adozione di sistemi di autobloccaggio degli elementi prefabbricati solidi e moderni. In molti casi sono le ditte che mettono a disposizione il noleggio a offrire anche le attività di montaggio, le quali possono essere portate a termine in poco tempo e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti.

È possibile personalizzare le strutture prefabbricate?

Anche se si parla di strutture prefabbricate, non si deve commettere lo sbaglio di pensare che non vi sia alcun margine di personalizzazione per queste soluzioni. A seconda delle necessità e delle richieste, infatti, la base portante può essere integrata con diverse tipologie di accessori, come per esempio le scale di smistamento, le scale di accesso o il corridoio di passaggio, sempre in maniera immediata e in tempi competitivi. Coloro che decidono di ricorrere al noleggio di tribune prefabbricate in molti casi puntano, nel novero degli elementi di personalizzazione, sulle varie modalità con le quali possono essere allestiti i posti a sedere. Tali caratteristiche variano in funzione degli spazi che si hanno a disposizione, del numero di questi stessi spazi e delle dimensioni della tribuna. Altri aspetti decisivi vanno individuati nel design che si vuol conferire alla struttura e nella comodità che si intende garantire agli spettatori.

Le alternative a disposizione

Nella maggior parte dei casi, sono tre le alternative fra le quali i titolari degli impianti possono scegliere: i posti a sedere, dotati o meno di schienale; le poltroncine, fissate su un telaio; le panchette, formate da un piano in metallo sagomato sul quale collocare materiale più arrotondato e morbido per rendere più confortevole la seduta. Il rispetto dei canoni di sicurezza resta in ogni caso fondamentale; al di là dei requisiti obbligatori minimi, che valgono per qualsiasi tipologia di struttura temporanea, è chiaro che la sicurezza dipende dal tipo di tribuna: per esempio le forme e le dimensioni dei parapetti anteriori, dei parapetti posteriori e delle sponde laterali di protezione. L’altezza può variare in base alla metratura e alla tipologia della tribuna prefabbricata, anche se non può essere mai inferiore ai minimi imposti dalla legge, che di solito corrispondono a 1 metro e 10 centimetri.