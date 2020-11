Le voci da Bergamo sul futuro di Gasperini: lascerebbe l’Atalanta solo per la Juve

Il tecnico della Dea ha le idee chiare, andrà via solo qualora fossero i bianconeri a chiamarlo

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini domani è attesa dalla grande sfida di Anfield contro il Liverpool di Klopp, gara fondamentale per le sorti del girone di Champions League. I nerazzurri dovranno strappare almeno un pareggio per evitare di complicare il passaggio del turno.

Nonostante in campionato stia faticando più del previsto, anche in questa stagione la Dea si sta confermando su alti livelli, il lavoro di Gasperini è evidente e le voci sul futuro dell’allenatore, in scadenza nel 2023, si fanno sempre più insistenti.

Ad affrontare l’argomento ci ha pensato direttamente il tecnico alla vigilia della sfida con gli inglesi:

“Parlo ogni volta con il presidente per decidere il progetto e per capire se andare avanti insieme. Siamo ad alti livelli da cinque anni, l’ambiente è difficilmente paragonabile ad altre piazze”.

Stamani il Corriere di Bergamo ha rivelato che Gasperini potrebbe andar via solo in un caso: qualora arrivasse la chiamata della Juventus. Se i bianconeri non dovessero cercarlo potrebbe continuare a lungo il suo percorso all’Atalanta, un’avventura stile Ferguson.