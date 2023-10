Lecce 0-4 Napoli, D’Aversa: “Dispiace per il risultato, dal campo non era quello più giusto”

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della gara, ritenendo il risultato degli azzurri troppo rotondo rispetto a quello che ha fatto vedere il campo, ritenendo non giusto il punteggio di 0-4.

“Dispiace per il risultato, anche se dal campo non era quello più giusto. C’è rammarico, abbiamo commesso degli errori. Ma non posso rimproverare nulla circa la volontà dei ragazzi, anche se potevamo pareggiarla in diverse occasioni”.

“Potevamo riaprire la partita anche oggi, ci è mancata la volontà di far male ad una formazione come il Napoli. Abbiamo avute tante occasioni, ma non le abbiamo sfruttate”.

Il mister dei salentini ha infine dichiarato: “Dobbiamo rimanere equilibrati sia quando le cose vanno bene e sia quando le cose vanno male. Tuttavia, se pensiamo che non possiamo perdere né contro Juve e né contro Napoli allora il problema lo abbiamo noi”.