Lecce 1-2 Napoli, da Torino ‘sospetti’ sulla vittoria degli azzurri

La partita del Napoli contro il Lecce, molto probabilmente, rappresenta la vittoria Scudetto degli azzurri. Con i tre punti conquistato in Puglia, infatti, la squadra di Luciano Spalletti ha messo le mani sul tricolore. Per questo motivo, a molti, non è andata giù la prestazione.

In particolare, da Torino, si chiede di indagare sulla partita tra Lecce e Napoli, e in particolare a quanto successo durante i gol degli uomini di Luciano Spalletti. Sia durante la prima marcatura, che la seconda, si ha qualcosa da dire: “L’hanno fatto saltare senza difendere, poi un autogol assurdo. Forse è meglio indagare sulla partita“, “Gara da ufficio inchieste, avete notato cos’è successo sul secondo gol?“, “Partite del genere non si vedono nemmeno in terza categoria, li stanno facendo vincere quest’anno“.

Nonostante la prestazione sottotono, il Napoli ha comunque conquistato i tre punti. Ora gli azzurri sono attesi dai quarti di finale di Champions League contro un’altra squadra italiana: il Milan.