Lecce, caccia a un esterno offensivo: occhi su Zerbin del Napoli

Il Lecce si prepara a intervenire sul mercato di gennaio per colmare l’assenza di un esterno offensivo, resa necessaria dall’infortunio di Banda, il cui rientro è previsto tra circa tre mesi.

Con Oudin destinato a lasciare la squadra, il direttore sportivo Pantaleo Corvino è alla ricerca di un rinforzo per mettere a disposizione di Marco Giampaolo una valida alternativa sulle fasce.

Si guarda in casa Napoli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, una delle opzioni principali porta ad Alessio Zerbin, ala sinistra del Napoli.

Il giovane calciatore non ha trovato spazio nelle rotazioni di Antonio Conte in questa stagione e rappresenta un obiettivo concreto per il Lecce, che da tempo segue il giocatore. L’idea sarebbe quella di portarlo in Puglia con la formula del prestito, una soluzione che potrebbe soddisfare entrambe le società.

Il club salentino, noto per agire con discrezione sul mercato, punta a chiudere l’operazione per rinforzare un reparto in emergenza e continuare a mantenere competitività in campionato.