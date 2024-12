Lecce e Monza puntano Alessio Zerbin: possibile addio a gennaio

Il futuro di Alessio Zerbin potrebbe essere lontano da Napoli. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, sia Lecce che Monza avrebbero manifestato interesse per il giovane esterno, chiedendo informazioni alla società azzurra. L’ipotesi di un trasferimento in prestito già nella finestra di mercato invernale appare concreta.

Una buona occasione

Zerbin ha dimostrato di possedere qualità interessanti, ma fatica a trovare spazio con continuità nella rosa partenopea. Un’esperienza in prestito potrebbe rappresentare l’occasione giusta per il giocatore di mettersi in mostra e accumulare minuti preziosi in Serie A.

Lecce e Monza, sempre attenti a cogliere opportunità di mercato per rafforzare le proprie squadre, sarebbero le destinazioni più probabili.

Entrambi i club potrebbero offrire a Zerbin un ruolo di maggiore centralità nei rispettivi progetti tecnici, consentendogli di proseguire il proprio percorso di crescita in un ambiente competitivo.

Con il mercato di gennaio alle porte, si attendono sviluppi sulla vicenda: il destino di Zerbin sembra destinato a scriversi lontano da Napoli, almeno temporaneamente.