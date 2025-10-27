lunedì, Ottobre 27, 2025
HomeSportCalcioLecce-Napoli, le formazioni: Conte cambia sei calciatori, possibile debutto per Lang
Calcio

Lecce-Napoli, le formazioni: Conte cambia sei calciatori, possibile debutto per Lang

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Antonio Conte
Antonio Conte Fonte WIkimedia Commons

Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce, in una sfida che arriva in un momento particolarmente delicato per gli uomini di Antonio Conte. Dopo le ultime fatiche in campionato e in Europa, gli azzurri devono fare i conti con una lunga serie di infortuni che stanno condizionando il percorso stagionale.

Antonio Conte dovrà però rinunciare anche a Kevin De Bruyne, uscito malconcio nell’ultimo turno e ora costretto allo stop Per questa ragione, il tecnico starebbe pensando a un cambio di modulo, passando al 4-3-3. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre in difesa si profila una linea composta da Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema e Gutierrez, con Buongiorno e Spinazzola destinati a riposare.

A centrocampo, scelte praticamente obbligate: Gilmour agirà in cabina di regia, con Anguissa e McTominay ai suoi lati. In avanti, spazio al solito Politano sulla destra, mentre Lucca è pronto a riprendersi il posto da titolare al centro dell’attacco. Sull’altro lato resta in ballottaggio Elmas, ma occhio anche a Noa Lang, che potrebbe tornare dal primo minuto per dare nuova linfa all’attacco azzurro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte

Articolo precedente
Infortunio per De Bruyne, trapela la prima data di rientro
Articolo successivo
Napoli, Noa Lang potrebbe ancora partire dalla panchina: Elmas in pole per la partita col Lecce?
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode