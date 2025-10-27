Lecce-Napoli, le formazioni: Conte cambia sei calciatori, possibile debutto per Lang

Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce, in una sfida che arriva in un momento particolarmente delicato per gli uomini di Antonio Conte. Dopo le ultime fatiche in campionato e in Europa, gli azzurri devono fare i conti con una lunga serie di infortuni che stanno condizionando il percorso stagionale.

Antonio Conte dovrà però rinunciare anche a Kevin De Bruyne, uscito malconcio nell’ultimo turno e ora costretto allo stop Per questa ragione, il tecnico starebbe pensando a un cambio di modulo, passando al 4-3-3. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre in difesa si profila una linea composta da Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema e Gutierrez, con Buongiorno e Spinazzola destinati a riposare.

A centrocampo, scelte praticamente obbligate: Gilmour agirà in cabina di regia, con Anguissa e McTominay ai suoi lati. In avanti, spazio al solito Politano sulla destra, mentre Lucca è pronto a riprendersi il posto da titolare al centro dell’attacco. Sull’altro lato resta in ballottaggio Elmas, ma occhio anche a Noa Lang, che potrebbe tornare dal primo minuto per dare nuova linfa all’attacco azzurro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte