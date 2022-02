Lega, De Laurentiis e il voto “d’opposizione” a Carlo Bonomi

Come raccontato nelle ultime ore da Repubblica, le recenti votazioni per il presidente di Lega, come prevedibile, non hanno dato esito positivo. Degno di nota è stato però il gesto di Aurelio De Laurentiis, che si è, in un certo senso, confermato all’opposizione schierandosi contro Carlo Bonomi.

Durante le ultime votazioni infatti, i partecipanti si erano organizzati per votare ‘scheda bianca’, non avendo una maggioranza certa per eleggere il nuovo presidente. Aurelio De Laurentiis però, patron della SSC Napoli, non ha adempito alla richiesta, esprimendo il suo voto per Carlo Bonomi.

Un voto chiaramente di protesta, con il fine di bruciare definitivamente il nome dell’imprenditore italiano dalla lista dei papabili. Uno schieramento di netta opposizione, che vede d’accordo anche il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Dall’altra parte così, la schiera di club parteggianti per Bonomi presidente si è ritrovata, seppur in maggioranza, a non riuscire più a raggiungere quella soglia di 14 voti necessaria ad eleggere il nuovo presidente. Ecco allora che bisognerà trovare un nuovo candidato che metta d’accordo tutti, sia maggioranza che opposizione.

Intanto Bonomi risulta attualmente essere in vacanza. Molto probabile è che al suo rientro dalle ferie, un quadro più chiaro della situazione venga delineato. Intanto però le fazioni all’interno della lega sono ben definite, e sarà molto difficile trovare una soluzione nel breve periodo.