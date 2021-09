Leicester-Napoli, campo neutro o inversione di campo: la Uefa valuta le alternative

Non basta il big match di sabato contro la Juventus, giovedì il Napoli avrà un’altra grande sfida, che vedrà il suo debutto contro il Leicester in Europa League, ma la situazione non è ancora ben definita a causa delle norme anti-Covid attualmente in vigore in Gran Bretagna.

Queste le parole del Mattino in merito alla situazione: “Il Napoli è in costante contatto con l’Uefa perché alla luce della normativa anti-Covid in vigore in Gran Bretagna vari calciatori non potranno entrarvi”, si legge.



“Stiamo parlando di Osimhen, Ospina, Koulibaly, Anguissa e Rrhamani, che non potranno far ingresso nel Regno Unito mercoledì pomeriggio quando è previsto l’arrivo del charter azzurro a Leicester.

Ed è una questione che i club, Napoli compreso, hanno affidato all’Uefa. In queste ore sono febbrili le iniziative diplomatiche e la Uefa pensa anche a due soluzioni alternative, la prima delle quali vede Leicester-Napoli giocarsi in campo neutro.

La seconda ipotesi è che per la partita possa essere disposta l’inversione di campo”, ha riferito il quotidiano campano. Attenderemo dunque i prossimi giorni per capire meglio l’evolversi della situazione.