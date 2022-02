Leighton Meester protagonista del thriller “The Weekend Away” di Netflix

Leighton Meester è la protagonista del thriller The Weekend Away, diretto da Kim Farrant.

Il film è prodotto da Erica Steinberg, Charlie Morrison e Ben Pugh. Nel cast vi sono anche Christina Wolfe, Ziad Bakri e Luke Norris. Il film è basato su romanzo bestseller omonimo di Sarah Alderson.

Il trailer di The Weekend Away è stato rilasciato pochi giorni fa da Netflix. Dal trailer si evince che si tratta di un thriller ricco di colpi di scena dove nulla è come sembra.

Sinossi di The Weekend Away con Leighton Meester:

“Le migliori amiche Beth e Kate decidono di concedersi un weekend senza pensieri in Croazia. Sposata e con un figlio, Beth è inizialmente riluttante ma finisce per venire trascinata nel divertimento dalla sua amica single Kate che vuole godersi a pieno il weekend. Dopo una serata di eccessi Beth scopre una terribile notizia: Kate è stata uccisa e lei è la principale sospettata. Di fronte alle gravi accuse sul suo conto, a Beth non resta altro che cercare a tutti i costi di provare la propria innocenza. La ricerca della verità porterà Beth a scoprire un doloroso segreto.”

The Weekend Away debutterà su Netflix il 3 marzo 2022.

Trailer della pellicola: