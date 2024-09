Lele Adani a fine agosto: “Inter da Scudetto, poi Milan e Juventus. Il quarto posto Champions…”

Qualche settimana, quando il Napoli di Antonio Conte era in fase di rodaggio, l’ex calciatore ed oggi opinionista TV, Lele Adani, ha rilasciato alcune dichiarazione durante la trasmissione Viva El Futbol con Antonio Cassano e Nicola Ventola.

In particolare, Adani aveva fatto la sua griglia di campionato, con le prime quattro squadre: “Io dico l’Inter vince lo scudetto, e poi Milan, Juvents e se la giocano Roma e Atalanta per il quarto posto in Champions!”.

NAPOLI FUORI DALLE PRIME QUATTRO SECONDO LELE ADANI: LA GRIGLIA DEL CAMPIONATO DI SERIE A NELLE DICHIARAZIONI DELL’EX CALCIATORE RILASCIATE A FINE AGOSTO

Secondo Lele Adani, quindi, il Napoli è fuori non solo dalla lotta per lo Scudetto, ma anche dalla Champions League. Chissà se le ultime prestazioni del Napoli di Antonio Conte ha fatto cambiare idea ad Adani. Attualmente il Napoli è secondo in classifica dietro il Torino. Una classifica che al momento non significa nulla ma la squadra azzurra ha mostrato importanti segni di ripresa.