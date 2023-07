Lenglet e Eric Garcia offerti alla Juventus

La squadra catalana sta ancora cercando di mettere a punto i nuovi movimenti con cui configurare la rosa per affrontare la prossima stagione con maggiori garanzie

Al Barcellona, come sappiamo, stanno ancora aspettando di fare nuove mosse di mercato per consolidare una rosa che la prossima stagione sarà in grado di competere oltre la Liga per altri obiettivi come la Champions League. Quindi i Culé sono ancora in attesa di altre mosse.

I blaugrana vogliono trovare rinforzi importanti, ma non solo, vogliono anche chiudere movimenti in uscita per liberare acquisti, massa salariale e, se possibile, guadagnare qualcosa. Il quotidiano Sport spiega che questo sarebbe il desiderio della squadra catalana con due difensori.

Due nomi offerti alla Juventus

In questo caso si parte da Clément Lenglet, il 28enne difensore centrale francese che la scorsa stagione era in prestito al Tottenham, ma gli Spurs non sono riusciti ad assicurarsi la sua continuità. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il francese è stato offerto ai bianconeri insieme a un altro difensore.

Eric Garcia sarebbe l’altro difensore centrale che potrebbe lasciare il Barcellona. Il giocatore, 22 anni, sembra ormai forte per approdare, come sappiamo, alla vecchia signora. O almeno è stato offerto alla squadra di Massimiliano Allegri. Intanto, chi gestirà il mercato sembra carico. Giuntoli ha infatti detto di provare emozioni “incredibili, indescrivibili. Per un bambino come me che partiva da Prato per otto ore di pullman per vedere la Juventus è un motivo di grandissima soddisfazione, un’emozione incredibile”. Per il futuro il sentiero sembra già tracciato: “Dobbiamo ragionare come noi, mettere insieme tante teste ed un solo cuore”.