Leo Messi via dal Barça, anche la Juve tra le candidate: scende in campo Adidas

La notizia bomba arrivata nel tardo pomeriggio di ieri sulla decisione di Leo Messi di lasciare il Barcellona ha scatenato i rumors sulla prossima destinazione del fuoriclasse argentino, sogno di mercato di numerosi club europei.

Al momento in pole position ci sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola, desideroso di ricomporre quel tandem che ha reso grande il Barça negli anni passati. Occhio però alla concorrenza del Paris Saint-Germain dello sceicco Al–Khelaifi, che vorrebbe costruire il tridente più forte al mondo inserendo Messi insieme a Neymar e Mbappé.

Le voci rivelano anche dell’interesse del Manchester United e dell’Inter del gruppo Suning, ma stando alle ultime indiscrezioni anche la Juventus coltiverebbe la speranza di arrivare alla Pulce.

Come riporta il Corriere della Sera, a scendere in campo potrebbe essere la multinazionale Adidas, sponsor tecnico sia della Juventus (garantisce circa 50 milioni di euro l’anno) che del fuoriclasse argentino, a cui non dispiacerebbe vedere Messi con la maglia bianconera.

La trattativa non è certo semplice, ma, considerando che il giocatore si libererà a parametro zero e quello che è accaduto anni fa con Ronaldo, l’approdo dell’argentino a Torino non è da escludere.