LEONE ROMANI: “Sabato sera” è il suo nuovo singolo

Anche questa settimana è arrivato Venerdì, quel giorno in cui, quasi come se fosse un rito, è giusto e doveroso prendersi un po’ di tempo per scoprire le novità musicali. Tra queste c’è “Sabato sera“, composta, arrangiata e prodotta dal cantautore indipendente Leone aiutato da Federico Aramini a cui sono stati affidati mixing e mastering.

Sabato sera è una ritmata assuefazione all’amore di coppia dettato da alti e bassi,

dalle difficoltà quotidiane. Dopo aver attraversato la città il Sabato Sera diventa

come una metafora, una lunga attesa tra la musa Giulietta e il moderno Romeo. Romanticismo e realismo si fondono, quotidianità e sconforto ma sempre dettato da

un corredo di sereno abbandono al momento, gettandosi nelle braccia di lei, l’unica

che ti capisce davvero. “Nessuno più mi riconosce a parte te”, anche se a volte non ci sopportiamo.

Leone Romani classe 1994 è un cantautore indipendente romano. Compone, scrive, suona la sua musica autoproducendola. Comincia a studiare pianoforte all’età di 5 anni intraprendendo uno studio costante e attivo fra concerti e composizioni proprie. Deposita infatti in SIAE la sua prima canzone a 14 anni. Il suo interesse per la musica lo ha spinto ad avvicinarsi alla chitarra acustica durante l’adolescenza. Partecipa ad Amici nel 2012, alle selezioni di X Factor nel 2018 e a quelle di Honiro Ent Label dove arriva in finale. Nel frattempo si laurea in Economia e si specializza in Marketing, ma continua a scrivere ed esibirsi sui palchi romani suonando nei maggiori locali romani: Marmo, Monk, Mons, Largo Venue, Le Mura e milanesi: L’Apollo e l’Ostello bello. Si forma sullo stage di Spaghetti Unplugged attraverso le jam sessions previste dal format, che lo portano a suonare anche con Tommaso Paradiso. E’ un cantautore in continuo fermento.

Mettetevi comodi e godetevi la giornata in compagnia della buona musica appena uscita!