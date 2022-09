L’equipe: “Navas al Napoli saltato per 500mila euro”

L’autorevole giornale francese tuona: Il trasferimento di Keylor Navas al Napoli sarebbe saltato per 500mila euro

Sarebbe bastato poco e il calciatore costaricano avrebbe vestito la maglia azzurra del Napoli. Invece, alla fine il calciatore è rimasto a Parigi. Qualche settimana fa furono le dichiarazioni di Galtier a remare in favore del Napoli. Il tecnico dei parigini disse: “Navas è un grande giocatore che va rispettato molto. No, non accetta di essere il numero due, e per fortuna. So che ha attirato l’interesse di alcune squadre. È un grande professionista in allenamento. Se ne andrà? Ha alcuni interessi, vedremo”

Poi, qualche giorno fa, la chiusura: “Non cambia nulla, ma ora che il mercato è finito nulla mi vieta di dire che Keylor dovrà giocare qualche partita, come tutti i dodicesimi. È solo una riflessione, ma la gerarchia resta così com’è”. Dunque il giocatore resterà il secondo portiere dei parigini, ma c’è anche di più. Una clamorosa indiscrezione si è fatta avanti in questi giorni.

Saltato per poco

Il trasferimento del calciatore sarebbe saltato per 500mila euro. Il costaricano avrebbe rinunciato a circa 1.5 milioni di stipendio pur di sposare il progetto Napoli. Un milione lo avrebbe pagato il Napoli, mentre i restanti 500mila il PSG. Purtroppo per lui, però, i parigini si sono rifiutati di pagare.

Ora per lui ci saranno 4 mesi di fuoco, nel tentare di rubare il posto a Donnarumma. Difficile, se non impossibile. Il calciatore potrebbe partire a Gennaio ma il Napoli potrebbe trattenere Meret a questo punto. Pronto il rinnovo per lui.