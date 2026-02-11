L’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A: il Napoli vuole puntare su di lui

I partenopei sarebbero pronti in estate a dare l’assalto definitivo a quello che nell’ambiente è visto come il sostituto di Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore in questione è Marco Palestra, giovane dell’Atalanta attualmente in prestito al Cagliari

Exploit da sogno

Alla sua prima effettiva stagione da protagonista, Marco Palestra non sta minimamente deludendo. Il classe 2005 sta riuscendo a stupire tutti in Italia e dopo le presenze raccimolate con l’Atalanta nella scorsa stagione ora sta riuscendo a far vedere di essere uno che vale con la maglia del Cagliari.

Un exploit partito da lontano ed in Serie C, dove con l’Atalanta Under 23 ha dimostrato di meritare palcoscenici molto più grandi. Si sta parlando molto di lui in Italia, cosa che potrebbe portarlo addirittura ad una convocazione in nazionale maggiore per il mondiale.

Il Napoli ci pensa

I partenopei, intanto, è dalla scorsa estate che lo osservano. A gennaio si è parlato tanto di un suo trasferimento, ma la verità è che non c’è mai stato nulla di concreto. Il calciatore e l’Atalanta sono concentrati sull’attuale stagione, dove il giovane è in prestito secco al Cagliari. A fine stagione andrà di nuovo a Bergamo, ma possibile possa partire se dovesse arrivare un’offerta dai 30 milioni in su. Giovanni Di Lorenzo non è eterno e servirà sostituirlo.